Uomini e Donne, Luca Salatino innamorato della sua Soraia Ceruti: "Sei una parte del mio cuore"

La dolce dedica d'amore dell'ex tronista Luca Salatino per la sua amata Soraia Ceruti.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Luca Salatino e Soraia Ceruti procede a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore, infatti, l'ex tronista romano ha pubblicato sui social una dolcissima dedica d'amore per la sua amata.

La dedica d'amore di Luca Salatino per Soraia Ceruti

L'ultima stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta dei tronisti Matteo Ranieri, Veronica Rimondi e Luca Salatino. Scelta, quella del romano, ricaduta proprio su Soraia Ceruti. A distanza di alcune settimane dalla fine del dating show di Canale 5, la loro storia d'amore procede a gonfie vele proprio come dimostrano i post sui social.

Nelle ultime ore, Luca Salatino si è lasciato andare a una romantica dedica d'amore sui social per la sua amata Soraia: "Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco……sei una parte del mio cuore. Tu già sai…… Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno".

