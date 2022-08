Uomini e Donne, Valeria Cardone, tutta la verità sulla rottura con Matteo Ranieri: "Non è vero che ci siamo lasciati prima"

Gossip TV

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valeria Cardone a distanza di settimane dalla rottura ha rotto il silenzio su Matteo Ranieri.

A distanza di alcune settimane dall'annuncio della fine della storia con Matteo Ranieri nata del dating show di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice campana, Valeria Cardone, ha deciso di fare chiarezza sui motivi che li hanno spinti a prendere la decisione di lasciarsi.

Uomini e Donne, Valeria Cardone vuota il sacco sulla rottura con Matteo Ranieri

La coppia è stata al centro di molte polemiche dopo l'annuncio e in molti accusano Matteo e Valeria di non essere stati mai stati effettivamente una coppia. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice, fin dai loro primi momenti insieme, sono apparsi freddi e non hanno mai vissuto momenti di quotidianità, se non per shooting fotografici. Ranieri e Valeria hanno continuato a vivere in due città diverse e le occasioni in cui si sono viste sono state pochissime. Al tutto si è aggiunto anche un gelo social e il giorno del compleanno della Cardone in cui Matteo era in vacanza, apparendo del tutto distante all'evento.

Stando ai vari gossip, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice appartenevano alla stessa agenzia e la loro relazione, durata comunque pochissimo, era frutto di un accordo per avere visibilità. Valeria, stanca anche delle continue frecciatine dell'influencer campana Deianira Marzano, ha quindi deciso di intervenire su Instagram e dire la sua in merito:

Ciao ragazzi come state? Spero tutto bene. Scusate le mie condizioni ma non mi sento ancora benissimo, come sapete. Comunque anche se non amo rispondere a determinate persone e a determinate frecciatine, sono veramente stanca di leggere determinate cose sul mio conto. Farò queste storie e spero veramente che non se ne parli più. Ripeto, a me non piace neanche dover rispondere o dare determinate spiegazioni però sono veramente stanca. In particolar modo mi riferisco alla signora Deianira e a tutti quelli che la pensano come lei accusandomi continuamente di non aver spiegato i motivi per i quale io e Matteo ci siamo lasciati.Allora, in primis è vero. Avete ragione siamo nati in un programma televisivo, il nostro amore è nato in un programma televisivo e io mi sono esposta. Ci sta, è un dato di fatto, posso piacere o non piacere al pubblico, ma ciò non significa che io debba entrare nello specifico e spiegare i motivi della rottura. I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy. Io non sono una persona rancorosa, vendicativa, non sono una persona che sputa nel piatto dove ha mangiato. Non lo farò mai quindi se vi aspettate che io parli male della persona con cui ho condiviso cose importanti.Questo non succederà mai, né da parte mia, né da parte sua. Non siamo questo tipo di persona, tutti e due. Dopo questo spero veramente che no se ne parli più.

L'ex corteggiatrice, in merito alle insinuazioni relative al fatto che si fossero già lasciati da tempo prima dell'annuncio, ha dichiarato:

"Ci tenevo a specificare anche un’altra cosa visto che lo ripetete sempre. Io e Matteo nel momento in cui ci siamo lasciati lo abbiamo detto. Non è vero che ci siamo lasciati prima e non lo abbiamo comunicato."

