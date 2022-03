Uomini e Donne, Luca Salatino in imbarazzo: ''Con questi pantaloni si vede tutto''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Soraia sorprende Luca Salatino con un'esterna che finisce per mettere il tronista in difficoltà.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro delude Stella che, dopo una bellissima serata trascorsa insieme, decide di chiudere. Mentre Ida Platano piange per Alessandro Vicinanza e Tina Cipollari torna ad attaccare Pinuccia, Luca Salatino continua ad avere problemi a trattenere i propri ormoni quando è con Soraia.

Uomini e Donne: Luca Salatino ci ricasca, che imbarazzo!

La puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto di Biagio Di Maro che, ancora ferito per la chiusura improvvisa con Giuliana dovuta alla mancanza di feeling mentale, è uscito a cena con Stella e tra loro è scattato un bacio. La dama si è trovata molto bene con il partenopeo, nonostante fosse preoccupata per la differenza d’età. Biagio, poi, concentra l’attenzione sulla signora Cristiana, scesa in studio per Stefano, che accusa di avergli fatto l’occhiolino e di aver cercato di catturare la sua attenzione in studio. Nel frattempo, Stella lascia il suo posto e annuncia di essersi infuriata per questa sparata di Biagio.

Si passa poi a Sara Zilli la quale ha accettato di conoscere Gianluca, pur non nutrendo per lui un’attrazione fisica. La dama viene criticata moltissimo da Tina Cipollari, che invita Gianluca a non spendere troppo tempo con lei, dato che Sara non sembra realmente interessata. “Le mie relazioni sono state tutte così. Conoscevo la persona e poi è scattata la scintilla”, si è difesa Sara. La presentatrice si è accorta che Ida Platano è scoppiata in lacrime e la bresciana ammette di star pensando allo scontro con Alessandro Vicinanza: “Ogni volta mi butto, ci credo e non serve a niente. Io la dimostrazione l’ho data, poi arriva qui, gli dico che do l’esclusiva e lo vedo impaurito”. Il cavaliere prova a difendersi mentre Tina fa notare alla bresciana che è meglio vivere il presente, che proiettarsi nel futuro in questo modo, ammettendo che il carattere insicuro del partenopeo non può essere compatibile con quello di Ida.

Dopo aver fatto piangere Pinuccia, Tina continua ad attaccare la dama che viene invece difesa da Alessandro, con il quale balla al centro dello studio. Si passa al trono classico con Matteo Ranieri, che ha conosciuto due nuove ragazze, e con Luca Salatino che è uscito in esterna con Soraia e Miriam. Il romano è stato sorpreso da Soraia con un’esterna molto dolce, che li vede indossare un pigiama - Luca ammette di aver difficoltà ad uscire perché con questo abbigliamento si vedrebbe il problema di ormoni che lo affligge quando è con la corteggiatrice - e lei si lascia andare ad importati confessioni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.