Uomini e Donne, Luca Salatino ha scelto? L’ex tronista spiffera tutto

Gossip TV

Luca Salatino vicino alla scelta? Dubbi sul tronista di Uomini e Donne.

Manca sempre meno alla scelta di Luca Salatino ma il tronista sembra essere sempre più confuso, soprattutto dopo l’addio di Aurora Colombo. Mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si dice certa che, se fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta, l’ex tronista Roberta Giusti fa una previsione sul romano.

Uomini e Donne, Roberta Giusti commenta la scelta di Luca Salatino

Luca Salatino, dopo aver ricevuto un sonoro no da Roberta Giusti che gli ha preferito Samuele Carniani, è salito al trono di Uomini e Donne per volere di Maria De Filippi e ora si trova in una situazione molto scomoda. Dopo mesi di frequentazione con Soraia e Lilli, infatti, Luca ha puntato la nuova corteggiatrice Aurora Colombo e sembrava sinceramente preso da lei, al punto che tutti avrebbero scommesso che la scelta sarebbe ricaduta proprio sulla nuova arrivata. Aurora, invece, ha deciso di lasciare lo studio del dating show di Maria De Filippi per non tornare mai più, ammettendo di aver compreso che ci sono troppe differenze tra lei e Luca. Intervista da Mondotv 24, Aurora ha spiegato:

“Mi ha subito incuriosito Luca. Solo che durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona che fa per me, se no non avrei mai mollato, anzi me lo sarei portato a casa […] Sì, ufficiale: non torno. Penso che se non fossi andata via, Luca mi avrebbe scelto. Non vorrei passare per presuntuosa ma anche io credo che la sua scelta sarà un ripiego”.

Il pensiero di Colombo, per quanto a prima vista possa risultare presuntuoso, è in realtà condiviso da moltissimi che trovano che Luca non fosse abbastanza coinvolto da Soraia e Lilli, fatalità le due corteggiatrici rimaste per lui. Mentre Ida Platano parla di figli, l’ex tronista Roberta ha dato ragione ad Aurora, assicurando che la corteggiatrice sarebbe stata la sua prima scelta e che ora probabilmente Luca si “accontenterà” di Soraia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.