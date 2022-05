Uomini e Donne: "Luca e Soraia non li vedo adatti l’uno all’altra" parla Federica Aversano

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Federica Aversano commenta il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne.

Luca Salatino è molto vicino alla sua scelta! A commentare il percorso sul trono del romano ci ha pensato l'ex corteggiatrice Federica Aversano che, intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Soraia Allam.

La confessione dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo la delusione di Matteo Ranieri, che ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Valeria Cardone, Federica ha rilasciato una nuova intervista al magazine del programma in cui è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show. Non solo. L'ex corteggiatrice ha colto l'occasione per commentare anche il trono di Luca Salatino:

Lui a me non piace, lo trovo una persona non disposta ad andare oltre le proprie idee. Ma lo sono anche io in certi casi. Lo vedo chiuso nei ragionamenti. Quando gli vai contro, si infervora perché forse si trova in difficoltà a confrontarsi. Quando ha discusso con Soraia per Matteo, quando lei si era schierata a mio favore, ci sono rimasta un po’ così. Una non può dire la sua, anche se è fidanzata con uno che la pensa diversamente? Soraia ha detto un suo pensiero, che non era lesivo della personalità di Matteo, non le piaceva come si era comportato con me.

Da questo punto di vista ho paura non possano trovarsi così tanto nella vita reale. Ma lei è presa… e vede solo i suoi pregi. Io credo siano lontani come persone, Se spero che la scelga? Sì, certo. Se la scegliesse sarei contenta per lei. E lo spero per lui, perché andrebbe a perdere tanto in caso contrario.

La Aversano ha poi continuato parlando della sua amicizia con Soraia Allam. Un rapporto davvero speciale nato nello studio di Uomini e Donne e che sta continuando anche lontano dalle telecamere:

Una delle cose più belle che mi porto del programma è lei. Ci siamo trovate subito, e ora ci diciamo tutto, ci confrontiamo anche con grande sincerità. Lei ha un pregio che non hanno tutti: sa ascoltare. Quando la chiamo so che trovo una persona che mi ascolta davvero. Se hai un problema, lei sta lì… ragiona con te. È una ragazza che pensa tanto, e io provo a darle una spinta per prendere una strada. Sabato forse ci vediamo, se riesco la raggiungo a Roma.

