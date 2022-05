Uomini e Donne: Federica Aversano spiazza su Riccardo Guarnieri, la rivelazione inaspettata dell'ex corteggiatrice

Gossip TV

Federica Aversano vuota il sacco sul cavaliere di Uomini e Donne: "Mi piace, è interessante".

Federica Aversano è stata una delle protagoniste dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex corteggiatrice si è lasciata andare a qualche confessione inedita dopo la delusione di Matteo Ranieri.

La rivelazione inaspettata di Federica Aversano sul cavaliere di Uomini e Donne

A distanza di alcune settimane dalla scelta di Matteo Ranieri, Federica è tornata a parlare del suo percorso a Uomini e Donne. Intervistata dal magazine del programma, l'ex corteggiatrice ha dichiarato:

Matteo lo ricordo con malinconia, malgrado sia finita com’è finita. È stata una bellissima esperienza, mi ha tolto dalla vita piatta che conducevo e mi ha dato un po’ di energia. Con Matteo ricordo con gioia la quinta esterna: lui si era confidato con me, io con lui. La sensazione era quella di quando esci con un ragazzo e, dopo i primi appuntamenti in cui domina l’imbarazzo, senti che scatta quel qualcosa in più. Dopo quel giorno non ci eravamo visti per venti giorni ma io lo avevo pensato tantissimo. Non mi capitava da tempo di sentire quelle farfalline nello stomaco, anzi in realtà pensavo non mi sarebbe più capitato. Il ricordo meno bello? La conclusione. Non ho visto la sua coerenza e ho perso stima in lui. Mi sono sentita presa in giro. Forse lo avevo idealizzato.

Chiuso il capitolo Ranieri, la Aversano ha poi continuato l'intervista parlando del cavaliere Riccardo Guarnieri, che non ha nascosto un interesse per lei. A tal proposito, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato:

Già credo che Ida non mi sopporti… e non a ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me (ride). È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo (ride), ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto.

Dicono che sia tornato per Ida. Ma io credo che sia più lei a sperare in un ritorno, lui mi è sembrato chiaro. Anche quando Tina dice, e lo dice spesso, “guarda che lei si aspetta che tu…”, lui ha l’occasione per fare un passo, un gesto. Ma non lo fa… anzi, sta in silenzio. Ha detto che è stata la storia più importante, prova affetto per lei, ma credo debba trattenersi perché lei è ancora presa. Lo capisco: tutti siamo stati innamorati di una persona che prova affetto, e siamo portati a leggerci qualcosa di più. Poi non so perché, ma quelli che escono con Ida si dichiarano interessati a me. Non abbiamo tanto in comune.

