Uomini e Donne, Luca Daffrè attacca Alessandra Somensi : "Era lei ad avere altre frequentazioni", ma viene subito smentito

L'ex tronista risponde ad un commento polemico e sferra un duro attacco nei confronti di Alessandra, l'ex corteggiatrice con la quale ha concluso il suo percorso un mese fa a Uomini e Donne.

Questa mattina, Luca Daffrè ha confermato la fine della sua storia con Alessandra Somensi, l'ex corteggiatrice con la ha concluso il suo percorso un mese fa a Uomini e Donne.

L'ex tronista trentino ha dichiarato di essersi reso conto, una volta fuori dal dating show, di "essere il sole e la luna", ovvero caratterialmente incompatibili.

Luca, la cui scelta forse non ha convinto sin da subito gli affezionati al programma, ha risposto ad un commento polemico in cui lo hanno accusato di aver finto e di avere altre frequentazioni.

"Ridicolo, 15 giorni più o meno, come sempre sei stato come appari! Vuoto.. e soprattutto business. Lo sapevo dall'inizio che era per un altro mondo e l'hai scelta apposta per poi dire che eravate mondi diversi. Davvero a volte natura regala la bellezza a certuni come premio di consolazione" ha scritto un utente su Instagram. A questo commento, Luca Daffrè ha risposto: "O forse era lei che aveva altre situazioni?"

Nonostante il commento dell'ex tronista e alcune segnalazioni, è poi arrivata una nuova secca smentita da parte dell'esperto di gossip, Alessandro Rosica.

"Che uomo piccolo che sei Luca, sei così sicuro che nessuno prenderà le parti di Alessandra perché sconosciuta e debole,. Bugiardo" e ancora: "Vi do la mia certezza che non è colpa di Alessandra, lei non si sente con nessuno, era totalmente presa da Luca. Il problema è lui che non cambierà mai, non credere alle fake news, so per certo che è lui è il furbetto e il bugiardo. Mi hanno inviato tante segnalazioni dopo la scelta. Aspettate che parlerà Alessandra"

