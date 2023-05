Uomini e Donne, Luca Daffrè conferma la fine della storia con Alessandra: ecco le sue parole

Gossip TV

Dopo le indiscrezioni diffuse ieri, Luca Daffrè ha confermato la fine della storia con Alessandra Somensi a poco più di un mese dalla scelta avvenuta nel dating show di Uomini e Donne.

L'ex tronista trentino pare non abbia gradito le ultime recenti segnalazioni giunte alla Marzano, facendo intendere che si aspettava probabilmente prima un confronto diretto con Alessandra:

"Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall'altra parte già si raccontano fiabe alle "amiche" invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni."

"Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere Ho provato a portala nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni e ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata VOLUTA E SENTITA, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo. Luca."

La scelta di Luca Daffrè è andata in onda una settimana fa su Canale 5 mentre la registrazione della puntata in questione è avvenuta l'8 maggio scorso. Luca e Alessandra si sono dunque frequentati per circa un mese prima di maturare la decisione di terminare la loro storia.

