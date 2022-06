Uomini e Donne, Lilli Pugliese: ''Ecco perché Luca Salatino non mi ha scelto''

Gossip TV

Lilli Pugliese, dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne, commenta la decisione del tronista romano.

Il percorso di Lilli Pugliese a Uomini e Donne si è concluso in un mare di lacrime. La giovane corteggiatrice ha sofferto molto per la mancata scelta di Luca Salatino, che le ha preferito la rivale Soraia Allam. Dopo aver riflettuto sull’accaduto, Lilli ha trovato qualche risposta al quesito che l’ha tormentata: perché Luca non ha scelto lei?

Uomini e Donne, Lilli Pugliese rivela cosa pensa di Soraia Allam

Dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, che le hanno permesso di crescere e di maturare il suo approccio, Lilli Pugliese ha dovuto affrontare la realtà di non essere lei la scelta di Luca Salatino. Dopo la puntata di Uomini e Donne, Lilli si è lasciata andare alle lacrime, amareggiata ma non furiosa con il tronista del quale si è detta molto innamorata. Del resto la reazione di Lilli le è valsa l’applauso di Maria De Filippi e Tina Cipollari, che hanno lodato la grande maturità della corteggiatrice. Intervistata da MondoTv24, Pugliese ha raccontato cosa è successo dopo la scelta e come si sente ad oggi, sapendo Luca la fianco della rivale Soraia Allam.

“Sono passati molti giorni dalla registrazione, quindi ho avuto un po’ di tempo per metabolizzare il tutto, il tempo in queste cose aiuta, bisogna solo avere pazienza, perché quando c’è qualcosa di forte è ovvio che serve molto tempo… Ma rivedere ciò che ho vissuto, mi ha fatto tornare tutte le sensazioni di quel momento e ho pianto rivedendomi […] Esteticamente Luca mi è piaciuto subito, poi ho avuto sempre un debole per i ragazzi tatuati, però di bei ragazzi ne è pieno il mondo, quindi non è quello che mi ha fatto scendere quelle scale per corteggiarlo , più che altro sono state la sua ironia e la sua sensibilità”.

Lilli si sta riprendendo, impegnando il proprio tempo nel lavoro e negli affetti, e svela di essere sinceramente felice per Luca, sperando che sia Soraia la scelta giusta per lui. Della rivale, l’ex corteggiatrice confessa di aver notato, oltre la dolcezza e la bontà, una serie di crepe e fragilità derivate dal passato. Ma c’è stato un momento in cui Lilli ha creduto di essere la scelta di Salatino?

“No, io fino alla fine ho creduto di non essere la scelta e lo dissi anche a Luca nell’ultimissima esterna al parco, ma in studio riguardando l’esterna mia e poi quella di Soraia avevo iniziato ad avere un barlume di speranza. Io credo che non mi abbia scelto perché caratterialmente durante le discussioni non siamo mai riusciti a capirci e a trovare un punto di incontro, certo dopo le discussioni facevamo pace, ma non c’è mai stato un vero e proprio chiarimento e con il senno di poi, mi rendo conto di ciò”

