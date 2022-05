Gossip TV

Lo sfogo della corteggiatrice romana, subito dopo la scelta di Luca Salatino avvenuta oggi nel dating show di Uomini e Donne.

Si è concluso oggi il trono di Luca Salatino, che ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la scelta di Soraia Ceruti, a discapito dell'altra corteggiatrice rimasta per lui, Lilli Pugliese.

Uomini e Donne, la parole di Lilli Pugliese, in lacrime dopo la mancata scelta da parte di Luca Salatino

La 27enne romana non ha nascosto la sua grande delusione anche in studio anche se il suo atteggiamento è stato molto apprezzato dal pubblico e da Tina Cipollari che si è congratulata con lei. Lilli, in lacrime, si è sfogata con la redazione del dating show e a WittyTv ha fatto un bilancio del suo percorso con Luca:

"Come posso provare rabbia per qualcuno di cui sono innamorata? Rivedendo le esterne mi era venuta una speranza. Un istante prima che lo dicesse l’ho visto negli occhi. Lui parla tanto con gli occhi, ha sempre parlato tanto. Alla fine siamo cresciuti insieme in questo percorso. Io ho dato a lui e lui ha dato a me. Sono contenta che rimarrò magari in un pezzetto del suo cuore, lì rimarrà il mio ricordo. In un rapporto ci sono alti e bassi ma l’importante è trovare un punto di incontro, per capirsi. Noi ci siamo capiti, soltanto che lui ha capito che non sono la persona giusta. Voglio che sia felice, io a lei non l’ho mai odiata."

La giovane romana ha poi concluso:

"La sentivo come una persona buona, non l’ho mai odiata. Forse può essere quella che può renderlo felice. Avrei voluto essere io. io sono stata sempre chiusa. Ho sempre nascosto la mia parte un po’ più fragile, un po’ più sentimentale, che si fa vedere con i sentimenti. Ho voluto far vedere sempre la parte forte e lui mi ha fatto uscire questa parte qui, quella che non ha paura di dire: “mi sono innamorata di te”. non rimpiango niente, nulla. Nella vita ho imparato che se sento qualcosa lo devo dire, anche che mi sono innamorata di lui.

