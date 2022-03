Uomini e Donne, Lilli Pugliese attacca Soraia e poi rivela: "Con Luca non mi sento ancora pronta a..."

Gossip TV

La corteggiatrice Lilli vuota il sacco sul tronista di Uomini e Donne e la sua rivale in amore.

Lilli Pugliese è la corteggiatrice di Luca Salatino. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la protagonista del trono classico ha fatto un bilancio del suo percorso con il tronista e lanciato una bella frecciata alla sua rivale in amore, Soraia Allam.

La confessione di Lilli Pugliese su Soraia Allam e Luca Salatino

"Con Luca ho capito che ne vale la pena, quindi non ho paura di innamorarmi. Ho voglia che accada" ha confessato Lilli al magazine di Uomini e Donne "Questo perché percepisco qualcosa da parte di Luca. Quando lo vedo sento che il mio cuore batte forte, così come il suo [...] Non so come definire ciò che provo. Non è amore, ma sicuramente sto iniziando a provare qualcosa di forte. Quando lo vedo sono felice, il mio cuore batte all’impazzata (sorride). Mi sono resa conto che, ogni volta che lo aspetto in esterna, la voglia di vederlo si trasforma quasi in urgenza di trascorrere del tempo con lui".

A proposito della sua rivale in amore, Soraia, la giovane corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso: "Non temo Soraia perché la vedo come una che ragiona molto di testa mentre io sono un’impulsiva. Certo la complicità che si è creata un po’ mi spaventa. Luca si è raccontato molto a lei, e invece nel nostro rapporto sono io quella che si è aperta di più. [...] Il giudizio di Soraia mi ha infastidita perché si basa solo su ciò che vede. Soraia non mi conosce, non sa nulla di me e non doveva permettersi di giudicarmi".

Leggi anche Soraia Allam spiazza su Federica Aversano

Lilli ha infine concluso rivelando: "Mi fido di Luca ma non mi sento ancora pronta a mostrargli le mie fragilità. Per me è difficilissimo farmi vedere vulnerabile, e non sono ancora pronta a farlo con lui. Non credo mi sceglierebbe mai per tenerezza. Lo reputo un ragazzo intelligente, buono e corretto e non credo che farebbe una scelta del genere, sia per se stesso che per me".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.