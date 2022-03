Uomini e Donne, Soraia Allam spiazza su Federica Aversano: "È stato un colpo di fulmine"

Gossip TV

Soraia e Federica parlano della loro amicizia nata a Uomini e Donne.

Oltre all'amore, nello studio di Uomini e Donne nascono anche delle bellissime amicizie. Ed è proprio quello che è successo a Soraia Allam e Federica Aversano, le due giovani corteggiatrici di Luca Salatino e Matteo Ranieri.

La confessione di Soraia e Federica di Uomini e Donne

Intervistate dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, le due protagoniste del trono classico hanno parlato del loro rapporto speciale nato nel dating show di Maria De Filippi. "Tra tutte le ragazze che sono scese, Soraia è stata l’unica che ha salutato" ha confessato Federica "L’ho vista dolce, posata, non sul piede di guerra come altre. Quando scendevo arrabbiatissima, lei riusciva a farmi ragionare dicendo le stesse parole che avrei detto io a una ragazza nella mia stessa situazione. Lì è nato l’amore".

A farle eco Soiara: "È stato un colpo di fulmine. Ce lo siamo dette un sacco di volte: ci siamo sedute lì, ci siamo guardate, abbiamo iniziato a parlare… Ci accomuna il fatto che abbiamo preso grandi fregature tutte e due, le esperienze ci hanno fatte crescere e a volte ci capiamo veramente con uno sguardo. È una cosa che senti a pelle, ti guardi, scambi due parole e capisci; 'è lei'. Come avviene in amore, avviene in amicizia [...] Nei giorni in cui lei non c’era, lì seduta accanto a me, era come se mi mancasse veramente qualcosa. Cioè, si è creato davvero questo rapporto assurdo. In uno studio televisivo sembra impossibile perché quasi non possiamo parlare, ma sta tutto nel dopo: il sentirci, il farci forza [...] Se Federica sta male, rinuncio al mio tempo con Luca".

La Aversano ha poi continuato confessando: "Quando ero arrabbiata o in difficoltà, Soraia c’era. E viceversa. Quando sono andata via e sono tornata, ho trovato un Matteo freddo, che non mi capiva nonostante avessi messo da parte il mio orgoglio. In quel momento l’ho sentita vicina. Lei è un calmante per me, mi fa ragionare".

