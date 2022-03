Uomini e Donne, Lilli inganna Luca Salatino: la segnalazione shock

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino furioso per una segnalazione sulla corteggiatrice, lei nega tutto.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino ha un confronto con Lilli, dopo aver trovato alcune sue foto presso un’agenzia di aspiranti attrici. La corteggiatrice si difende, mentre per il tronista arriva un’altra delusione, ovvero il mancato bacio di Soraia.

Uomini e Donne: Luca Salatino non si fida di Lilli?

Luca Salatino ha qualche dubbio su Lilli, una delle corteggiatrici che più l’hanno colpito, dal momento che ha ricevuto una segnalazione su lei, iscritta ad un’agenzia di attrici. Nella puntata di Uomini e Donne, il tronista romano vuole indagare dopo aver passato con lei una bellissima esterna carica di emozioni. Lilli lo sta prendendo in giro, sfruttando la buona fede del romano?

“Ho visto che tu sei iscritta ad un’agenzia di attrici, ci sta nome e cognome con la foto. Se pure lo volessi fare, basta che me lo dici”.

Lilli è apparsa colpita dalle accuse e ha replicato incerta, sostenendo di non voler assolutamente intraprendere la carriera d'attrice ma di avere obiettivi molto più realistici. La corteggiatrice è piuttosto ferita dai dubbi del romano, complice anche il fatto che Luca non l'ha portata nuovamente in esterna nonostante nel corso dell'ultima puntata i due avessero discusso animatamente.

"È di sette o otto anni fa, non mi hanno neppure mai chiamato. A mia madre piaceva l’idea che io facessi la modella… Mia madre ha speso un sacco di soldi, invece erano truffatori questi dell’agenzia! Questa è per la comparsa, ma è scaduto e non mi sono neppure rinnovata. Per fare l’attrice devi studiare tanto, e non è la mia idea”.

Maria De Filippi ha difeso la giovane corteggiatrice, ammettendo che in giovane età fare la comparsa è un modo come l'altro per guadagnare. Luca non sembra persuaso dalle scuse di Lilli né dalla difesa di Maria, ma ha un’altra preoccupazione di cui occuparsi. Soraia ha rifiutato di baciarlo in esterna, e Salatino ci è rimasto molto male e ha ammesso di averci pensato più volte durante la settimana, ma Soraia ha spiegato di non essersela sentita anche alla luce delle ultime esterne con Lilli e dei gesti che ha fatto per la rivale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.