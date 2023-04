Uomini e Donne: le parole di Alessio Campoli dopo non essere stato scelto da Lavinia

Gossip TV

Il trono di Lavinia Mauro a Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Alessio Corvino. La reazione di Alessio Campoli.

Lavinia Mauro ha concluso il suo lungo percorso sul trono di Uomini e Donne con la scelta di Alessio Corvino. Poco prima di dichiararsi a quest'ultimo, la giovane romana ha consegnato una lettera a Campoli in cui ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non sceglierlo. Lavinia lo ha ringraziato per averle dato spensierateza, facendo vivere il suo percorco con leggerezza.La 26enne ha detto di essere molto legata a lui, nonostante il suo cuore oggi vada da un'altra parte.



Le immagini di Canale 5 hanno ripreso Alessio in camerino e a dopo averla letta, ha dichiarato:



"Sono cose vere, cose che penso pure io. Avevo già un po’ metabolizzato il fatto che poteva andare così. Arrivavo in studio e vedevo le loro esterne e un po’ mi crollava tutto quello che avevo tirato sù nell’esterna o durante la settimana. Perché vedevo delle cose che con me non c’erano. Comunque questo non vuol dire che non ti dispiace e che è tutto apposto. Però in questa situazione, per com’è fragile Lavinia e per quanto sensibile, buona e per quanto ci credo quando mi dice le cose, non mi sono mai sentito una pedina o preso in giro. L’ho sempre sentita vera."

L'ex corteggiatore ha poi concluso:

"Non ho rimpianti. Sono una persona che cerca sempre di prendere il buono dalle cose. Non riesco a portare rancore. Mi ricordo sempre il bello che ho condiviso con le persone perché penso sia giusto così. Ovviamente mi dispiace non essere uscito da qua con lei, è chiaro. Però penso che una gioia, una soddisfazione anche per me arriverà."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.