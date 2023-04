Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha scelto: Alessio Corvino sarà il compagno della sua vita! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Lavinia Mauro ha finalmente scelto e ha chiesto ad Alessio Corvino di essere il compagno della sua vita. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi la puntata di Uomini e Donne è stata dedicata alla scelta di Lavinia Mauro: finalmente dopo diversi mesi - ben 7 - la tronista ha scelto chi sarà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli il compagno della sua vita.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino come suo compagno di vita!

L'entrata di Lavinia Mauro è accolta da un applauso nello studio e la tronista arriva con un sontuoso abito rosso, visibilmente emozionata. La conduttrice del dating show di Canale 5, Maria De Filippi la fa avvicinare per abbracciarla e rassicurarla, dato che Lavinia è già in lacrime. Vengono poi mostrati i momenti più significativi della storia con Alessio Campoli e con Alessio Corvino, ma la conduttrice annuncia che c'è un video anche per lei! La redazione ha raccolto alcuni dei momenti più assurdi e divertenti di cui è stata protagonista la tronista, in cui ha anche rispsoto per le rime ai due corteggiatori, soprannominati "I due eroi" dalla produzione. Oltre al video, la produzione ha anche preparato dei regali ai due corteggiatori: un massaggio rilassante! In occasione della scelta sono arrivaati anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli, altra coppia uscita dal programma solo un mese fa. I due tronisti hanno stretto un legame molto speciale, tanto che Lavinia ha aiutato Federico a scegliere l'outfit della sua scelta. La tronista ringrazia anche Gemma Galgani per la dolcezza che le ha dimostrato e anche il bel pensiero che ha avuto per lei.

Vengono poi mostrate le due esterne con i corteggiatori: quella di Alessio Campoli è piena di dolcezza, dato che regala una foto a cui tiene molto alla tronista e Lavinia si commuove molto. Invece Alessio Corvino porta Lavinia a Caserta e a sorpresa presenta alla tronista le sue due sorelle. La tronista è sorpresa da questa esterna, ma è anche molto emozionata, soprattutto, per le parole che le sorelle di Alessio le rivolgono e che la fanno sentire già accolta. Le due esterne sono molto diverse e in studio Gianni Sperti e Tina Cipollari commentano che sono quasi contraddittorie come esterne.

Maria annuncia che c'è ancora un altro video per la tronista: è la sua mamma che le ha scritto una commovente lettera, nella quale ha citato anche la conduttrice del programma, ringraziandola per la sua empatia. Nella lettera, sua madre ringrazia anche il programma, perché da quando sua figlia si è messa in gioco è riuscita anche a superare la sua ansia e le sue preoccupazioni. Quando il video si conclude, tutti nello studio si sventolano col ventaglio, com'è solita fare la tronista. Entrano anche la mamma di Lavinia e sua sorella e le tre donne si abbracciano commosse. La tronista ha anche diversi pensieri per alcune delle persone che lavorano nel programma, come Chiara e Claudio, così come per Maria De Filippi a cui ha regalato un ventaglio: "Ormai è il mio simbolo!". Arriva finalmente il momento della scelta: il primo a entrare è Alessio Campoli, per il quale Lavina ha preparato anche una lettera da consegnargli. La tronista rivela che il corteggiatore l'ha fatta sorridere molto, le ha fatto tornare il sorriso e sparire l'ansia, le ha fatto vivere con leggerezza questo percorso. Per lei è difficile potergli dire che oggi il suo cuore va da un'altra parte, ma vuole che lui sappia che è molto legata a lui. Quando si interrompe perché sta per piangere, Alessio si alza e l'abbraccia con forza, perché ha capito di non essere la scelta, ma l'affetto e il legame che si è creato con Lavinia è molto intenso. I due, infatti, ballano insieme e si tratta di un momento dolce e amaro al tempo stesso.

Arriva poi il turno di Alessio Corvino: la tronista riepiloga la loro storia, ricordando com'è rimasta colpita dai suoi modi e che è stato con lui che ha ricominciato a provare quelle emozioni forti che associava all'amore. Ma è stato anche un percorso complesso, nel quale non sempre riuscivano a capirsi e che si sono scontrati troppe volte, ma per ogni volta che lui si allontanava, Lavinia sentiva di non poter stare senza di lui e perciò non può non dirgli che è lui la sua scelta. Anche se il pubblico applaude, Alessio resta in silenzio e la tronista inizia ad agitarsi visibilmente: il corteggiatore le dice che è difficile per lui, perché anche da parte sua ci sono ancora dei dubbi e ricorda di un regalo che le aveva dato durante una delle precedenti esterne, una foto di loro due a puzzle, dal quale mancavano dei tasselli. Il corteggiatore le dice che i tasselli mancanti glieli avrebbe dati solo quando fossero scomparsi i dubbi che li tenevano separati e così le dà un pezzo di puzzle chiedendole di essere la sua fidanzata! Così, sotto una cascata di petali i due si baciano, pronti a cominciare la loro vita insieme!

