Uomini e Donne: le condizioni fisiche di Roberta Di Padua preoccupano i fan, l'ex dama interviene sui social

Gossip TV

L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, finisce al centro dell'attenzione mediatica per la sua eccessiva magrezza: "Sei troppo magra, sembri uno scheletro".

Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste indiscusse del parterre over di Uomini e Donne. E proprio nelle ultime ore, l'ex dama del dating show di Maria De Filippi è finita al centro dell'attenzione mediatica per una foto pubblicata sui social che ha allarmato tutti i suoi fan.

La verità di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua è finita al centro del gossip, ma questa volta non per la sua situazione sentimentale. Tutto è nato qualche giorno fa quando l'ex dama del parterre over di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostrava in tenuta sportiva. Uno scatto che non è passato inosservato ai numerosi fan della trasmissione di Canale 5, che si sono preoccupati dell’eccessiva magrezza:

"Sei troppo magra, sembri uno scheletro!" hanno scritto alcuni utenti sotto lo scatto pubblicato da Roberta sottolineando il suo grande cambiamento fisico. A tranquillizzare tutti e spiegare come stanno realmente le cose ci ha pensato la fidanzata di Alessandro Vicinanza che è intervenuta sui social dichiarando:

Leggi anche Maura Vitali si sbottona sul trono di Ida Platano

Ciao ragazzi, come va? Noi stiamo facendo una mini merenda. Cioè in realtà per me è un piccolo pranzo… Io e mio figlio siamo a casa, siamo sul letto e stiamo mangiando. Non fa niente se si fanno le briciole, poi mamma pulisce, però è molto rilassante. Io volevo salutarvi e niente vi siete preoccupati che non mi avete visto ma è tutto a posto, tutto bene. Altra cosa: state tranquilli, va tutto bene, io sto benissimo e sto in perfetta forma. Ho fatto tutte le analisi, ma ho ricevuto centinaia di messaggi al giorno ogni volta che posto una foto mi dite che sono magrissima. Tutto a posto, è così in questo periodo è così. Ma state tranquilli, sto bene!

I possibili nuovi volti di Uomini e Donne

L'ultima stagione di Uomini e Donne si è conclusa da diverse settimane, ma i fan del dating show di Maria De Filippi sono già curiosi di sapere i nuovi volti della trasmissione. Le ultime indiscrezioni vorrebbero sul trono a settembre sia Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, che Marco Antonio Alessio, reduce da una burrascosa rottura con Emanuela Malavisi. Anche il cavaliere è amatissimo dal pubblico e sarebbero in tante le donne pronte a candidarsi per corteggiarlo. Non solo. È possibile che il pubblico ritroverà anche le due ex corteggiatrici Marika Abbonato e Virginia Degni.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.