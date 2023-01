Uomini e Donne, Lavinia Mauro e la frecciatina ricevuta da un'amica di Alessio Corvino

Gossip TV

La tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro ha ricevuto una pungente frecciata da un'amica di Alessio Corvino. Si tratta della ragazza che è stata pizzicata con lui nel video di Capodanno. Vediamo insieme cosa è successo.

Lavinia Mauro è la tronista di Uomini e Donne corteggiata da Alessio Campoli e Alessio Corvino. Con quest'ultimo, in particolare, la situazione si sta complicando, a causa delle numerose segnalazioni che la tronista ha ricevuto sul corteggiatore campano.

Uomini e Donne, la ragazza del video manda una frecciatina a Lavinia Mauro

In particolare, nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, la tronista ha accusato il corteggiatore di non essere realmente interessato a lei e ha portato come esempio il video di Capodanno in cui Corvino è stato pizzicato con un'altra ragazza. E a nulla sono valse le giustificazioni del corteggiatore: la ragazza che è nel video è solo un'amica, ma la tronista sembra irremovibile.

La ragazza in questione non ha però gradito le insinuazioni continue della tronista Lavinia Mauro e ha pensato bene di esprimere la sua opinione sui social. In particolare, è stata infastidita quando Lavinia ha sottolineato che, a detta sua, nel video si vedeva chiaramente la misteriosa ragazza "strusciarsi" contro Alessio Corvino. Infastidita, la diretta interessata ha espresso il suo parere attraverso alcune stories su Instagram.

Un messaggio breve, ma conciso, che ha fatto sorridere molti:

"Al massimo struscio sul mio cane, amò"

Lavinia Mauro si avvicina sempre di più alla scelta, ma non sembra avere le idee ancora chiare, soprattutto, perché entrambi i corteggiatori dimostrano nei suoi confronti atteggiamenti contraddittori, che la portano a dubitare seriamente del loro reale interesse. Riuscirà a chiarirsi le idee?

