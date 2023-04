Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino pubblicano la prima foto insieme!

Gossip TV

Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino, chiudendo il suo percorso da tronista durato 7 mesi. La coppia ha trascorso i primi momenti insieme dopo la puntata e ha anche pubblicato la prima foto insieme!

Lavinia Mauro ha finalmente scelto e nella puntata di martedì 4 aprile ha rivelato al pubblico di Uomini e Donne che il suo cuore batte per Alessio Corvino, corteggiatore campano con cui si è spesso scontrata, ma che inevitabilmente l'ha fatta innamorare di lei.

Uomini e Donne, primo selfie per Lavinia Mauro e Alessio Corvino!

Nella puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono andati in onda i primi momenti di coppia di Alessio Corvino e Lavinia Mauro: i due, infatti, hanno accolto in camerino diversi amici e famigliari, iniziando con l'altra coppia che è nata recentemente nel programma: Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I quattro si sono anche scattati un selfie insieme e hanno chiacchierato amabilmente. Federico e Carola hanno anche rivelato che inizieranno presto a convivere a Roma, spingendo così Lavinia a lanciare una frecciatina al fidanzato:

"Vedi loro vanno a convivere? Noi qua abbiamo quasi 30 anni, questo vuole ancora ballare!"

Insomma, la tronista è rimasta fedele a se stessa e anche dalle risposte ironiche di Corvino è stato chiaro che il bello del loro rapporto sono anche i vari battibecchi. Dopo aver salutato anche la famiglia di Lavinia, i due si sono diretti in hotel, dove hanno trascorso le prime ore da soli, lontani dalle telecamere. Il momento della colazione è stato condito da confessioni, baci...e altri battibecchi! Ma la coppia è parsa molto felice e serena e poche ore fa è apparso sui loro profili social un post con una carrellata di foto dal momento della scelta agli attimi successivi alla fine della puntata.

Il post ha ricevuto diversi apprezzamenti e commenti entusiasti, come quello di Nicotera, ma anche di Ida Platano, grande fan della coppia. A corredo delle foto, la coppia ha scritto "l'inizio della nostra favola", richiamandosi alla dichiarazione di Lavinia per Alessio. I due hanno anche condiviso diverse stories su Instagram, in cui si sono mostrati insieme in auto, pronti a cominciare la loro storia.

