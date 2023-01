Uomini e Donne, Lavinia Mauro attacca Alessio Corvino, volano stracci e il corteggiatore fa un gesto inaspettato

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 11 gennaio, dopo il trono over, nel trono classico l'attenzione si sposta su Lavinia Mauro e sui suoi corteggiatori. La tronista è piuttosto scontenta di una foto pubblicata da Alessio Corvino e lo affronta, ma non si aspetta il gesto del corteggiatore. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi si parte dal trovo over con Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, pronti a tirare le somme della loro frequentazione. Dopo aver conosciuto un nuovo corteggiatore, la dama decide di proseguire la conoscenza anche con lui. Si passa poi al trono classico, con Federico Dainese e la sua decisione definitiva sul trono e soprattutto a Lavinia Mauro che dopo le due esterne con i suoi corteggiatori è pronta a togliersi un po' di sassolini dalle scarpe verso uno dei due corteggiatori, Alessio Corvino

Uomini e Donne, Lavinia Mauro attacca Alessio Corvino

Gloria Nicoletti è arrivata in studio e ha raccontato come è proseguita la frequentazione con Riccardo Guarnieri, con cui non sono mancate le liti: dopo un momento in cui sembrava che le cose tra loro andassero bene, la dama ha rivelato che il cavaliere l'aveva chiamata e le aveva detto di voler staccare la loro frequentazione, perché si sentiva attaccato da tutti in studio e anche da lei. Riccardo ha negato di aver detto che voleva chiudere con lei, ma l'aveva cercata il giorno dopo. La coppia non sembra aver fatto passi avanti, ma continuano ad attaccarsi, a causa dell'atteggiamento contraddittorio del Guarnieri. A sua volta, però, Riccardo accusa Gloria di essersi fatta influenzare dalle parole di altre persone su di lui.

Arrivati a questo punto anche Maria De Filippi ha deciso di intervenire, chiedendo a Riccardo se vuole continuare la storia e il Guarnieri ammette di sì, anche se non sa per quanto potrà continuare. Il cavaliere lascia poi il posto a un nuovo corteggiatore, giunto proprio per conoscere Gloria: Umberto. La dama resta colpita dal nuovo venuto e decide di farlo restare. La decisione scatena la gelosia di Riccardo che rinfaccia alla dama di non sorridere più con lui, mentre invece si era aperta in un sorriso smagliante alla vista del nuovo cavaliere. A questo punto, interviene Gianni che non può non rinfacciare a Riccardo che ha sempre lo stesso atteggiamento. Contro di lui, questa volta, c'è anche la conduttrice: Maria De Filippi gli ricorda che più volte lui ha ammesso di non avere sentimenti per Gloria, perciò non ha alcun diritto di essere geloso.

Dopo Riccardo e Gloria è la volta di Biagio, uscito con la dama Saura, venuta a conoscerlo in una delle ultime puntate registrate prima della pausa natalizia. Tuttavia, già dal saluto tra i due, piuttosto freddo, si percepisce che tra loro le cose non vanno bene e dopo un'accesa discussione, i due decidono di chiudere la storia.

Dopo il trono over arriva il trono classico con Federico Dainese. Il tronista ha voluto incontrare le due corteggiatrici, Vincenza ed Elena. Il tronista è deciso e annuncia di non aver apprezzato l'atteggiamento di Elena nell'ultima puntata, motivo per cui non ha intenzione di sceglierla, tuttavia, non sente per Vincenza nulla di importante. Il tronista decide perciò di abbandonare il trono e lasciare il programma.

Arriva così la volta di Lavinia Mauro, uscita in esterna con il biondo corteggiatore Alessio Corvino e con cui ha trascorso un'uscita piacevole e piena di passione. Tuttavia, in studio, il corteggiatore assaggia un po' di amarezza quando scopre com'è stata, invece, l'esterna con il rivale per il cuore di Lavinia: Alessio Campoli. La ragazza, infatti, ha deciso di posticipare l'esterna con Campoli perché ancora influenzata da quella con Corvino, però, quando sono usciti insieme, ha deciso di portarlo in un ristorante molto importante nella vita dei suoi genitori: quello dove suo padre ha corteggiato sua madre. I due corteggiatori non potrebbero essere più diversi e lo stesso Corvino non si capacita di come possano piacere entrambi alla tronista.

Lavinia chiede a Maria se dopo le due esterne i suoi corteggiatori l'abbiano cercata e scopre che solo il biondo corteggiatore casertano ha chiesto di poterla vedere. A quel punto Campoli interviene e le dice che lui ha notato come la tronista sia diversa quando è con Alessio Corvino: riesce a vedere che lei lo desidera, cosa che non c'è con lui. Ma per Corvino invece è il rivale che non capisce l'importanza del gesto che Lavinia ha fatto per lui, dato che l'ha portato in un ristorante molto importante per i suoi genitori. Ma anche Lavinia ammette di essere invece delusa dall'atteggiamento di Alessio Campoli, perché un bacio se lo aspettava, data tutta la situazione. Il corteggiatore continua a dire che è stata l'ansia della situazione a bloccarlo, perché si è sentito a disagio.

La discussione si sposta però su Alessio Corvino, perché Lavinia gli rivela di essere stata infastidita da un atteggiamento del corteggiatore che ha pubblicato una foto con una didascalia che l'ha fatta infervorare e che si può riassumere con un "se vuoi conoscere qualcuno, lo devi lasciare assolutamente libero". Lavinia ammette di non aver apprezzato per nulla i commenti che sono seguiti a questa pubblicazione e che per lei è lo stesso Alessio con il suo atteggiamento a provocarli e che la frase era riferita a lei. Per lei, se il suo interesse fosse vero, non farebbe gesti simili. La stessa tronista ammette di essere stanca di questo atteggiamento e che, in generale, è convinta che nessuno dei due corteggiatori sia davvero interessata a lei. A queste parole, tuttavia, Alessio Corvino esplode e le rinfaccia di non aver capito nulla e che in realtà lei non ha una buona opinione di loro. Stanco delle continue litigate, il biondo corteggiatore casertano si alza e sotto lo sguardo lucido della tronista lascia lo studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne