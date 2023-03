Uomini e Donne, Lavinia Mauro abbandonata da Alessio Corvino: il corteggiatore è ancora in rapporti con l'ex? [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Lavinia Mauro si è sentita abbandonata da Alessio Corvino, dopo l'ennesima segnalazione su di lui e la sua ex. Vediamo insieme cos'è successo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con il trono classico di Lavinia Mauro alle prese con i suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. Arriva anche il momento di Luca Daffrè, per il quale sono giunte oltre 1200 richieste!

Uomini e Donne, Lavinia Mauro smaschera Alessio Corvino: è ancora in rapporti con l'ex?

Lavinia è oramai vicina alla scelta di chi tra i due Alessio potrà essere il suo compagno di vita. La conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda la prima esterna, quella con Campoli, durante la quale i due si sono avvicinati molto, tanto che la tronista gli ha confidato che ha paura che per il futuro, se uscissero insieme dal programma, lui potrebbe andarsene perché lei ha ancora molte difficoltà a lasciarsi andare, anche nelle situazioni più semplici. Ma il corteggiatore la rassicura con dolcezza e le rivela che non ha intenzione di lasciarla andare per così poco, anche perché dopo 5 mesi c'è un sentimento che lui prova.

Se con Campoli l'esterna è andata bene, non si può dire lo stesso su Corvino: la tronista nella sua esterna con il biondo casertano avrebbe voluto confrontarsi come con l'altro Alessio, ma è arrivata una nuova segnalazione sul corteggiatore, di nuovo beccato nello stesso locale con la sua ex a un compleanno di un amico in comune. Lavinia già durante l'esterna ha mostrato fastidio per l'ennesima segnalazione, tanto che a telecamere spente il corteggiatore le rivela i retroscena della sua ex, ma questo non aiuta e anche durante la puntata in studio i due litigano. Anche Gianni Sperti rivela di aver ricevuto una segnalazione di Alessio e della ex insieme nelle stesse foto: la segnalazione ricevuta li mostra vicini, sebbene Alesiso non si veda chiaramente, ma appare in ombra. I due continuano a litigare e durante il ballo, mentre Lavinia balla con Campoli, l'altro Alessio lascia lo studio indispettito. La tronista si sente tradita da questo atteggiamento e che non riesce a fidarsi se lui ogni volta si comporta così, soprattutto, perché Lavinia gli ha parlato del suo passato e lui dovrebbe sapere quanta difficoltà ha. Alla fine, decide di seguirlo.

Uomini e Donne, oltre 1200 richieste per Luca Daffrè!

Spazio ancora al trono classico con Luca Daffrè: a sorpresa Maria De Filippi comunica che per il tronista sono arrivate più di 1200 richieste! Un numero spropositato, tanto che il tronista ha visionato le candidature in video e ha selezionato 50 candidate, procedendo a un'ulteriore scrematura. In esterna, Luca ha riportato Alessandra, con cui aveva già avuto un'uscita e i due sono stati molto bene, godendosi il mare e la reciproca compagnia, tanto che anche in studio, il tronista ammette di vederla più sciolta e serena rispetto alle prime volte. Ma in esterna il tronista ha portato anche un'altra corteggiatrice, Ilaria, con cui è stato fisicamente molto vicino, ma in studio il tronista la gela ammettendo che sebbene in esterna siano stati bene, nei giorni successivi non ha pensato molto alla corteggiatrice e questo per lui è indice che c'è qualcosa che evidentemente non l'ha convinto. Alla fine, decide di ballare con Alessandra. A sorpresa, è arrivata una nuova corteggiatrice per Riccardo Guarnieri: Valentina, che il cavaliere decide di tenere e con cui balla.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne