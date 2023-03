Uomini e Donne, anticipazioni, 1200 corteggiatrici per Luca Daffrè!

Gossip TV

Ieri, sabato 18 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nel trono classico e nel trono over del dating show di Canale 5 dal profilo Instagram di Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia ancora in lacrime, per Luca Daffrè record di corteggiatrici

Lavinia Mauro non ha ancora scelto. La bella 26enne romana, ha fatto un esterna con Alessio Campoli al quale ha raccontato parte delle sue debolezze e delle sue insicurezze legate anche all'ansia. Alla fine dell'esterna si sono baciati, complice il clima intimo che Lavinia è riuscita a creare con il corteggiatore.

Esterna anche con Alessio Corvino, inizialmente hanno litigato, dopo però è scattato il bacio.Quando Alessio C. è entrato in studio è partito di nuovo il discorso delle segnalazioni, rimarcato anche da Gianni dal momento che al compleanno di un suo amico forse c’era anche la sua ex. Lavinia ha ribadito di non fidarsi di lui e dopo aver ballato con Campoli, è scoppiata a piangere dopo aver visto Corino uscire dallo studio. La tronista romana ha dichiarato di essere stanca di dover rincorrere sempre i suoi corteggiatori.

Per Luca Daffrè hanno telefonato 1200 ragazze, lui ne ha selezionate 50. Ha fatto un’esterna con Alessandra e un’altra con una nuova corteggiatrice.

Gemma e Silvio hanno fatto un’esterna in un centro benessere ma hanno discusso perché Silvio avrebbe voluto delle attenzioni in più da parte di lei. Inizialmente Silvio non voleva chiarire, poi però hanno ballato insieme e si sono riappacificati. Per Riccardo è scesa Valentina, una ragazza di 31 anni, l’ha tenuta e hanno ballato insieme.

