Uomini e Donne, la rivelazione di un ex corteggiatore: "Le scelte sembrano dettate dai commenti dei blog piuttosto che.."

L'ex corteggiatore Cristian Di Carlo commenta le coppie scoppiate poco dopo la scelta a Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata ufficialmente lo scorso lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5. A commentare i nuovi tronisti è arrivato l'ex corteggiatore Cristian Di Carlo che, intervistato da Isa e Chia, ha detto la sua anche sulle coppie scoppiate poco dopo la scelta nel dating show.

La confessione sulle scelte di Uomini e Donne

La passata edizione di Uomini e Donne non è stata molto fortunata per i tronisti. Su quattro coppie nate nello studio, infatti, due sono scoppiate subito. A commentare le varie rotture, come quella tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ci ha pensato l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli, Cristian Di Carlo:

Dispiace per come siano andate le cose. Sicuramente la fretta nella seconda parte del programma non ha aiutato le scelte che comunque, il più delle volte, sembrano essere dettate dai commenti dei blog e dal livello di gradimento delle persone piuttosto che da quello che si ha davvero dentro. Mi auguro che i Troni di quest’anno possano cambiare tale tendenza e riavvicinarsi il piu possibile a quelle che erano le scelte di un tempo. La rottura fra Federico e Carola? Ho assistito in diretta all’interno dello studio alla scelta di Federico e Carola. Li vedevo molto uniti e mi è dispiaciuto tanto aver letto che si fossero lasciati. Probabilmente soltanto una volta usciti da quel contesto si può capire se si è davvero compatibili o meno. In questo caso immagino non sia stato così. Peccato!

A proposito del percorso di Lavinia e Alessio, l’unica coppia rimasta insieme una volta lasciato Uomini e Donne, Cristian ha rivelato:

Di Lavinia e Alessio sono molto felice! Alessio è l’unico delle persone all’interno di quel contesto che reputo davvero un amico, ragazzo in gamba e molto serio. Spero che continuino cosi e che il loro rapporto possa essere di esempio a tutti noi che crediamo fermamente nel programma e nella possibilità di innamorarsi.

