Uomini e Donne, la reazione di Alessandro Vicinanza dopo la notizia di Ida nuova tronista

L'ex dama Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne: le parole di Alessandro Vicinanza, l'ex fidanzato che ha conosciuto nel dating show di Canale 5.

Naturalmente ora è ufficiale e la relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è giunta al capolinea dopo 11 mesi. L'ultimo viaggio della coppia e l'ultima volta che li abbiamo visti insieme sui social, è stato l'estate scorsa in occasione del compleanno dell'ex cavaliere campano.

Uomini e Donne, Ida Platano nuova tronista, la reazione dell'ex fidanzato Alessandro Vicinanza

La coppia aveva festeggiato la ricorrenza dei 40 anni di Vicinanza a New York. La voci di una rottura si erano fatte molte insistenti soprattutto dopo il silenzio social da parte di entrambi il giorno del loro anniversario. Ida Platano, annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne, ha dichiarato di essere single "dopo una storia durata 11 mesi ha deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene..."

Stando alle parole della Platano, la decisione di chiudere la relazione l'avrebbe presa Alessandro che questa mattina, sui social, ha scritto: "Ci sono momenti in cui cambia tutto e quando succede qualcosa inizia o qualcosa finisce. Alle vostre lezioni di vita io mi siedo sempre all'ultimo banco a lanciare aeroplanini di carta" che l'ex cavaliere sapesse già dell'arrivo sul trono di Ida? La notizia ha comunque preso in contropiede gli affezionati del dating show, è infatti la prima volta che una donna dell'over diventa tronista all'età di 42 anni quando il genere il trono classico è riservato a ragazzi e ragazze molto giovani.

