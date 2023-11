Uomini e Donne, gelo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza che oggi avrebbero dovuto festeggiare l'anniversario

Gossip TV

Oggi, 4 novembre, Ida Platano e Alessandro Vicinanza l'ex coppia nata nel trono over di Uomini e Donne avrebbe dovuto festeggiare il loro primo anno insieme ma i due sono decisamente distanti e fisicamente lontani (in occasione dei loro primi sei mesi insieme, invece, avevano postato un emozionante video sui social).

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza più lontani che mai, si attende solo la conferma della rottura

Entrambi, sui rispettivi account social, non hanno minimamente accennato alla ricorrenza e inoltre non hanno trascorso insieme il fine settimana. Ida è a Brescia e Alessandro a Salerno ed entrambi hanno parlato ai proprio fan del tempo senza fare alcun riferimento l'uno all'altra. Ormai si attende solo un comunicato ufficiale da parte dei due ex volti del dating show o qualche ospitata televisiva per informare la rottura che ormai sembra certa.

Stando alle ultime segnalazioni giunti all'esperta di gossip Deianira Marzano, pare che Ida avrebbe trovato dei messaggi di Alessandro scoprendo un tradimento: "Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi", questo il messaggio giunto alla Marzano.

L'ultimo post della coppia risale risale all'estate scorsa quando Ida e Alessandro erano volati a New York per festeggiare i 40 anni dell'ex cavaliere.

