Il recente appello di Sossio Aruta, l'ex calciatore campano, noto volto del trono over di Uomini e Donne, ha scatenato molte polemiche.

Sossio, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha espresso il desiderio di trovare un lavoro come allenatore di calcio dopo la sua lunga carriera del mondo del pallone. L'ex cavaliere ha fatto sapere infatti di essere in possesso del patentino in questione dal 2006, ma di non riuscire a trovare lavoro sul campo da gioco. L'appello di Aruta ha scatenato il web e in molti lo hanno accusato di elemosinare un lavoro approfittandosi della sua notorietà.

Uomini e Donne, la rabbia di Sossio Aruta sommerso dalle critiche: "Sfigati! Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto senza via d'uscita"

Sossio è tornato sulla questione, postando una foto in cui indossa dei guantoni da boxe, dichiarando guerra agli hater nei confronti dei quali si è detto pronto a sfidarli uno ad uno in un vico stretto senza via d'uscita:

Esprimere pubblicamente (e se l’ho fatto per ovvi motivi) un desiderio come quello di diventare semplicemente un allenatore di calcio ,non vuol dire elemosinare o chiedere un lavoro. Che ignoranti, sto bene per vostra sfortuna. Ancora una volta è stato strumentalizzato un mio pensiero. Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto e senza via d’uscita. Siete come il letame. Ho la libertà di parola e di espressione e continuerà per la mia strada nonostante le vostre lingue malefiche. Voi continuate ad infangare la mia persona, Io continuo a godermi la vita e a ridere sulla vostra da sfi*ati.

Sossio ha poi voluto approfondire la questione a PipolTv, spiegando meglio cosa intendeva fare con il suo appello e quale tipo di lavoro è pronto a svolgere:

A voi di Pipol voglio raccontare la verità, perché nemmeno i giornali autorevoli l’hanno riportata nel modo corretto: Io sto cercando in tutti i modi di rientrare nel mondo del calcio perché in questi cinque di televisione mi ci sono allontanato. Ho smesso di giocare da un anno, e il mio sogno è quello di diventare allenatore di una squadra di calcio.Ci sto lavorando attraverso gli addetti ai lavori, ma non ricevo mai risposte concrete. E quindi ho pensato “ma dato che sono seguito da tantissima gente, non sarebbe meglio fare un annuncio pubblico?”. Da lì è successo un casino che non ti dico. Mi stanno facendo del cyberbullismo incredibile. Addirittura scrivono che io stia facendo elemosina e che sia alla ricerca disperata di qualunque tipo di lavoro. Ma le mie parole sono chiare: mi piacerebbe iniziare una nuova carriera come allenatore.

Passando poi per la relazione con Ursula Bennardo, Aruta ha fatto chiarezza, confessando che, effettivamente, le cose non sembrano andare come sperava:

Con Ursula ho costruito famiglia da cui è nata la nostra piccola Bianca. Pensa che avevo chiesto di sposarla davanti ad Alfonso Signorini subito dopo la mia partecipazione al GF VIP. Dovevamo sposarci il 27 Giugno in Calabria, era tutto pronto. Ma lei ha declinato gli inviti per delle insicurezze che nutre nei miei confronti e quindi interrotto il nostro sogno d’amore. È una cosa che mi fa riflettere molto.

