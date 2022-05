Uomini e Donne, la dama cacciata dalla redazione sbotta: “Hanno cancellato le scene, sono stata calunniata. Ecco la verità"

Elena Scielzo, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha voluto dire la sua verità in merito alla discussa uscita di scena dal dating show di Maria De Filippi.

L'ex dama ha avuto una un breve frequentazione con Biagio e sembra che l'addio al programma sia stato proprio a causa delle dichiarazioni di quest'ultimo. Intervistata da Fralof per PiùDonna, la Scielzo ha voluto fare finalmente chiarezza sulla questione.

La Scielzo ha tenuto infine a precisa che tornerebbe nel programma per smascherare Biagio e Armando:

"Ho un conto in sospeso con il gatto e la volpe, anche se hanno tagliato il pezzo di registrazione, i presenti compreso il pubblico, forse hanno creduto a quei 2 bugiardi. Ecco in quel momento ero talmente schifata dalla calunnia che non ho saputo metterli a posto. Oggi me li mangerei a quei due e vorrei dimostrare al pubblico che i furbi sono loro. A tal proposito anche Armando se vai sui suoi profili social fa solo pubblicità, non è vero che fa il parrucchiere. Praticamente penso che guadagni sugli sponsor e sulle piccole particine che ha fatto a Gomorra. Lui sta utilizzando Uomini e Donne per guadagnarci, di sicuro non sta cercando l’ amore"