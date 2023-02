Uomini e Donne, l'intraprendente Silvio alla conquista di Gemma Galgani: è passione tra i due [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il pubblico ha assistito a un corteggiamento passionale da parte di Silvio, nuovo corteggiatore per la dama Gemma Galgani. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, si inizia con una bella notizia per Gemma Galgani e la sua uscita con il cavaliere giunto per conoscerla, l'intraprendente Silvio. Ma spazio anche al nuovo tronista, Luca Daffrè e a Federico Nicotera, oramai vicinissimo alla scelta.

Uomini e Donne - Silvio, intraprendente cavaliere alla conquista della dama Gemma

Maria De Filippi rivela che i due già prima di uscire si sono dimostrati molto passionali l'uno verso l'altra, tanto che il cavaliere ha espresso il desiderio di baciarla. Anche la loro esterna si rivela estremamente...passionale, con il cavaliere Silvio che approccia la dama anche fisicamente, mettendola in imbarazzo, perché ha cercato di avvicinarla al suo collo, per farle sentire il suo "odore da maschio".

In studio la dama rivela che Silvio le ha fatto una dolce sorpresa per San Valentino, ma i due si sono anche rivisti la sera prima della registrazione e il cavaliere le ha praticato un massaggio ai piedi. Quando il cavaliere arriva, anche lui ammette di essere molto colpito da Gemma e di essere molto interessato a lei. Il cavaliere è un tipo intraprendente e passionale, tanto che nel corso della conversazione in studio ha parlato in maniera molto aperta di preliminari e petting, sconvolgendo persino Maria De Filippi.La coppia sembra però viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, per cui la conoscenza prosegue e chissà che sorprese ci riserveranno.

Uomini e Donne, Federico Nicotera pronto alla scelta

In questa puntata c'è anche la presentazione del nuovo tronista, Luca Daffrè, vecchia conoscenza del programma, accolto con grande affetto da tutto lo studio. Ma, soprattutto, è arrivato il momento di Federico Nicotera: il tronista sembra più deciso che mai a fare la sua scelta e la sarà comunicata la settimana prossima. La conduttrice mostra il proseguimento dell'ultima volta che Federico è stato in studio, quando ha fatto pace con Carola Carpanelli, ma ha provocato la reazione di Alice Barisciani, costringendola a uscire dallo studio, in preda a un attacco di panico. I due hanno chiarito, poco dopo in camerino, eppure la corteggiatrice, arrivata in studio, è più che mai convinta che sceglierà Carola, perché il tronista tende a rincorrere la corteggiatrice, anche quando Carola si nega continuamente. Federico è stato anche da Carola, dopo aver chiarito con Alice, ma la corteggiatrice è stata molto fredda, tanto che quando lo ha visto gli ha chiuso la porta del camerino in faccia! Il tronista e la corteggiatrice hanno chiarito, ma l'esterna tra i due è proseguita a telecamere spente. La conduttrice svela che Carola ha scritto una lettere al tronista, in cui esprime i suoi sentimenti e dichiara dei sentimenti forti per lui. La corteggiatrice svela in studio che per lui prova qualcosa di importante e che il suo continuo allontanarlo non era per ferirlo, ma per negare di avere questi sentimenti e proteggersi. La decisione di Federico di arrivare alla scelta - rivela Maria - è antecedente alla lettera, ma, ora, sapendo anche di questi sentimenti, chi sceglierà il tronista?

