Uomini e Donne, l'indeciso Mario Verona cerca davvero l'amore nel programma?

Mario Verona è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ma le sue scelte in campo amoroso non convincono fino in fondo. Ecco cosa succede al cavaliere.

Tra i nuovi volti del trono over di Uomini e Donne, spicca quello di Mario Verona, affascinante calciatore che vive a Carrara e che è in cerca della sua anima gemella. Il cavaliere sta conoscendo Milena, con la quale vorrà approfondire il rapporto, ma la sua indecisione e il suo modo di vivere le conoscenza fa sorgere qualche dubbio nel pubblico del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Mario Verona è il cavaliere più ambito

La stagione televisiva di Uomini e Donne volge al termine ma l’ingresso in studio di Mario Verona ha portato nuovo interesse da parte delle telespettatrici. Per l’affascinante e giovane cavaliere, calciatore che vive a Carrara e che si dice pronto a trovare la compagna della sua vita, hanno scritto in tantissime: un vero e proprio assedio al nuovo volto del trono over del dating show di Canale 5. Mario si è mostrato soddisfatto di questo clamore suscitato nel genere femminile, con la sua aria da duro dal cuore di panna, un fisico mozzafiato e la risposta sempre pronta nel segno della buona educazione. Del resto, come ha confessato lui stesso al magazine del programma di Maria De Filippi, per trovare la donna della sua vita Mario ha bisogno del contatto fisico e non si tira mai indietro, neppure quando questo suo lato potrebbe far nascere qualche dubbio nel pubblico che da anni segue lo show.

Certo non è una novità che vi siano cavaliere più fisici di altri, ma certamente fa un effetto diverso quando è un ragazzo così affascinante a tentare questo tipo di approccio, sicuramente aggravato dal fatto che abbia anche fatto il calciatore. Nelle ultime settimane, Verona ha intrapreso la conoscenza di Milena, focosa siciliana dalle idee piuttosto chiare su cosa vuole o meno da un rapporto d’amore, ma nonostante con lei vada bene, Mario appare un eterno indeciso.

Uomini e Donne, le intenzioni di Mario sono sincere?

Mario Verona è uno dei nuovi volti di Uomini e Donne e sembra trovarsi molto a suo agio nello studio del dating show di Maria De Filippi. Mentre Ida Platano conclude il suo percorso tra le lacrime, dopo un confronto acceso con Pierpaolo Siano, il cavaliere ha iniziato a conoscere meglio Milena e nelle prossime settimane, stando alle Anticipazioni, questa conoscenza si farà più serrata ed esclusiva, lasciando da parte la breve frequentazione con Ilenia.

Certo Mario sembra proprio un bravo e onesto ragazzo, tanto da non riuscire a fare un minimo di strategia anche quando sarebbe ben apprezzata, e parlando di tutto ciò che gli passa per la testa. Ma è anche vero che l’atteggiamento prettamente fisico di Verona e la sua volontà di non incidere in alcun modo nel percorso delle donne che sta conoscendo, come quando per Milena si è presentato un nuovo corteggiatore e lui ha praticamente dato la sua benedizione, lascia perplessi. Il cavaliere sta cercando l’amore o si accontenta dell’amore delle fan che lo circonda da quando si trova tutti i giorni davanti alle telecamere in onda su Canale 5? Il pubblico è combattuto.

