Uomini e Donne, l'ex tronista Teresa Cilia vittima di bodyshaming: "Me ne frego, ma i social..."

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, è stata criticata sui social, dopo aver condiviso uno scatto durante una vacanza a Dubai.

Uomini e Donne, Teresa Cilia vittima di bodyshaming

Le critiche riguarderebbero il suo aspetto fisico: molti dei followers, infatti, l'hanno tempestata di commenti negativi, concentrandosi sul modo in cui era vestita e accusandola di non essere più come prima. Alcune delle followers avrebbero criticato l'outfit che indossava nella foto postata, asserendo che non la valorizzava per niente, ma le critiche si sono spinte un po' oltre e hanno portato Teresa Cilia a intervenire con un lungo sfogo:

"Io me ne frego in linea di massima, però, giudicare una persona sull'aspetto fisico è davvero povero perché dovete capire che al di là dello schermo ci sono persone che possono anche restarci male. Alcune parole possono risultare offensive, perché una persona sta lavorando sul suo corpo. I social non dovrebbero essere usati in questo modo, è sbagliatissimo. Si può giudicare una persona sotto tanti altri aspetti, ma su quello fisico lo trovo assolutamente sbagliato."

Già in altre occasioni, l'ex tronista era stata giudicata negativamente per aver deciso di ricorrere alla chirurgia estetica e rifarsi il seno, ma Cilia aveva giustificato la sua scelta, dichiarando che era una decisione che aveva preso dopo attente valutazioni e che questo intervento le permetteva di essere più serena con sé stessa.

