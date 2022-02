Gossip TV

L'ex tronista veronese che partecipò a Uomini e Donne con Serena Enardu, Angela Artosin, ha condiviso un post su Instagram dove racconta della sua battaglia contro un carcinoma che è tornato "più forte e cattivo delle altre volte".

Gli affezionati del dating show di Uomini e Donne, non possono certo dimenticare uno dei troni femminili più appassionati della trasmissione, quello del 2007, quando sulle poltrone rosse erano sedute Serena Enardu e Angela Artosin. Proprio quest'ultima, oggi 40enne, ha condiviso ieri il suo dramma parlando della sua battaglia contro il cancro, "un carcinoma che è tornato, più forte e cattivo delle altre volte".

Uomini e Donne, l'ex tronista Angela Artosin lotta contro il cancro: "La vita mi sta mettendo a dura prova"

A darle la forza, i suoi due bambini: Ismaele e Sante avuti dal matrimonio con l'imprenditore Simone Ferroli. Proprio a loro, l'ex tronista ha dedicato il post accompagnando le sue parole da un'immagine che li ritrae sorridenti in piscina.

"La mia unica ragione di vita me la state dando voi.. vi amo ..mamma. In tante mi state cercando e vi ringrazio di cuore tutte. Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli.. scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova", ha scritto Angela.

Nelle Ig stories, l'ex tronista veronese ha condiviso anche alcuni messaggi d'affetto e di sostengo, tra i quali, la sua ex compagna di trono Serena Enardu e l'ex tronista Jack Vanore.

