Uomini e Donne, l'ex dama Alessandra: "Armando mi ha fatto cacciare, non volevo andare a letto con lui” Ecco la verità

L'ex volto del trono over di Uomini e Donne, Alessandra Di Gianmarco, ha raccontato i retroscena delle sue frequentazioni con Armando e Diego Tavani.

Alessandra Di Gianmarco, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, che nel corso della sua permanenza nel dating show ha frequentato prima Diego Tavani e poi con Armando Incarnato per poi dire addio al programma.

Intervistata da Fralof per PiùDonna, l'ex dama ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e dei due cavalieri del trono over con i quali è uscita:

"Non ho dato il meglio di me nel programma. Con Diego era partita bene, lui mi ha tenuta ed era molto preso da me. Dopo quattro giorni è venuto a salutarmi all’aeroporto di Ciampino insieme a mia figlia e mia sorella. Mi sembrava prematuro venire a conoscere la mia famiglia. Poi è andata male, non gli è piaciuta la parte di me ragazzina che era in vacanza a Lisbona, ma ci sono tante parti di me oltre quella. Poi diceva che parlavo con gli altri, ma era solo una questione di educazione. Lui aveva problemi di fiducia, era geloso, io mi sono anche limitata nell’uscire nella mia città in quel periodo. Lui ha chiuso con me di punto in bianco in centro studio."

Alessandra ha affermato di essere rimasta delusa dal comportamento di Diego:

"Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Diego quando è venuto a conoscere mio figlio. Ci fu anche la discussione per la pagina social personale che ho aperto. Era proprio una pagina che aveva aperto mio figlio, bravo con il telefonino, e avevamo scelto le fotografie insieme, semplicemente perché le altre pagine che avevo erano delle mie attività. Mio figlio si è sentito in colpa e ha pensato di essere colpevole della decisione di Diego. Poi mi ha dato fastidio che è venuto a Teramo, ha conosciuto tutte le mie amiche, tutto il mio mondo. E’ un protagonismo, se non sei sicuro di una storia non viene in modo così invasivo nella mia vita. Sono convinta che Armando sia uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego."

L'ex dama ha poi parlato di Armando definendolo un "nullafacente" e un uomo con un atteggiamento molto arrogante:

"Ho pianto tanto quando è finita con Diego. Armando mi ha consolato e mi ha chiesto il numero. Io in un primo momento ho accettato di uscire con lui, ma successivamente ci ho ripensato perché mi piaceva ancora Diego. Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente. Alla fine ci sono uscita, ma non ci ho trovato nulla. Mi ha portato a cena nel suo hotel, l’ho trovato molto arrogante, ma alla fine l’ho baciato. Gli ho detto che per un periodo non ci sarei stata perché partivo per le Canarie. Sono convinta che lui lo ha raccontato alla redazione, volendomi mettere in cattiva luce. Lui durante l’ultima puntata ha detto che io gli avevo fatto capire di voler andare a letto con lui, ma in realtà io lo avevo baciato solo per concludere la serata."

