Uomini e Donne, l'ex cavaliere Fabio Antonucci sbotta: “Io voglio tornare ma mi hanno allontanato, cos’è successo davvero"

L'intervista a l'ex cavaliere romano del trono over di Uomini e Donne, Fabio Antonucci.

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Fabio Antonucci, intervistato da Fralof per PiùDonna, ha raccontato della sua avventura nel dating show in cui per un breve periodo, ha frequentato Gloria Nicoletti, attuale dama del parterre femminile. Fabio si è detto rammaricato per non essere stato più chiamato dalla redazione, non capendo nemmeno realmente i motivi.

Uomini e Donne, ex cavaliere: "Non conosco il motivo che li ha spinti a non chiamarmi più"

Ecco cosa ha dichiarato Fabio Antonucci a PiùDonna:

"Non so dire perché io oggi non sono a Uomini e Donne. Posso semplicemente garantire che purtroppo sono un uomo ancora single. Io cerco un amore ancora forte e spero di trovarlo il prima possibile. E’ stata una scelta loro, una scelta dello staff che ha deciso di non chiamarmi. Io comunque non ho nulla da dire su di loro perché sono persone favolose e io credo molto nel programma. E’ una trasmissione serissima, loro credono davvero nella coppia e nel far nascere l’amore la dentro. Non conosco il motivo che li ha spinti a non chiamarmi. Mi dispiace tanto perché io sono una persona che non è andata lì per visibilità. Io sono in cerca dell’amore."

Sulla frequentazione con Gloria, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"Ho conosciuto una bellissima persona dentro che è Gloria. Siamo usciti circa cinque o sei volte. Sono state sempre delle bellissime uscite. C’è stata molta chimica tra me e lei. Probabilmente ci siamo persi in un momento e non siamo riusciti a recuperare. Io credo che tra me e lei poteva nascere qualcosa di forte. Mi sento di poter dire che stava quasi nascendo qualcosa di forte. Poi ci siamo persi: forse è colpa mia, non voglio dire che è colpa sua. Forse l’ho gestita male, un po’ a causa del mio passato, un po’ perché oggi a 43 anni prima di intraprendere una storia ho bisogno di un po’ di tempo. Però io sono convinto che con lei poteva nascere qualcosa di forte, perché tra noi c’era davvero un forte feeling."

E ancora:

Ad oggi con Gloria non c’è nessun rapporto. Ad agosto ci siamo scritti solo per chiederci come era andata la vacanza, ma non c’è stato seguito. Quando Riccardo si è inserito mi ha dato fastidio perché pur andandoci piano io mi ero concentrato completamente su di lei. Quando lui ha visto che poteva perderla, dopo averla avuta in pugno, ha ricominciato a farle delle avances. Lei non accettava i suoi inviti a uscire, ma io vedevo che lei era indecisa e tentennava. Mi sembrava che un po’ di interesse lo avesse ancora. Questo mi faceva innervosire, non a tal punto da farle piazzate ma mi dava fastidio.

Ancora alla ricerca di trovare la sua anima gemella, l'ex cavaliere ha anche dichiarato chi preferisce tra le dame presenti attualmente nel dating show:

"Fuori dal programma non la vivo bene. Io seguo Uomini e Donne e ci sono tante belle ragazze che mi potrebbero interessare. Io avevo deciso di andare a Uomini e Donne per cercare l’amore, non per mettermi in mostra, quindi la cosa mi scoccia perché ci sono tante belle ragazze. Mi fa uno strano effetto anche vedere Gloria in televisione. Mi dispiace vederla là e non poterla vivere fuori. Ma a prescindere da come è andata la storia con lei, mi piacerebbe conoscere le altre ragazze del parterre. Trovo Roberta una bellissima ragazza, anche caratterialmente mi piace molto. Anche Federica, la tronista, è una bellissima ragazza e ci uscirei volentieri. Trovo interessante anche Ida.

Antonucci ha infine concluso:

"Il mio rammarico più grande è quello di non essere a Uomini e Donne ora. So che avrei potuto fare tanto la dentro, soprattutto con le persone che ci sono adesso. Attualmente sono ancora single, anche se tutto può succedere nella vita. Ma ad oggi che sono solo mi farebbe molto piacere una loro chiamata perché vorrei andare a conoscere qualcuno lì."

