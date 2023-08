Uomini e Donne, l'appello dell'ex cavaliere Daniele a Paola Ruocco: "Ripartiamo, cambia idea!"

Gossip TV

Le parole dell'ex cavaliere Daniele Lizzeri sulla fine della storia d'amore con Paola Ruocco, ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Ieri, nel corso di un'intervista concessa a Lollo Magazine, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Paola Ruocco ha annunciato la fine della sua relazione con l'ex cavaliere, Daniele Lizzeri.

Uomini e Donne, Daniele Lizzeri parla della fine della storia d'amore con Paola Ruocco: "La porta è aperta e l’aspetto a braccia aperte"

"I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è: “Vivi la vita giorno per giorno, come se non ci fosse un domani“. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno" ha raccontato la Ruocco.

Daniele Lizzeri, ospite in una diretta Instagram di Fralof, ha commentato la fine della storia con Paola, facendo alla donna un appello.

"Io sono entrato il 6 Marzo e siamo usciti con Paola il 28 di Aprile. Il nostro amore è stato incredibile; pensa che io sono stato dentro 2 mesi e mezzo e sì la vedevo ma mai ci siamo filati. Poi l’ultima volta, subito dopo Pasqua, Paola ha avuto una discussione con Gemma ed era abbastanza scossa. Poi lì, nel momento del break, sono andato a prendere il caffè e lì ho visto Paola sul parterre e non so cosa è successo: l’ho presa in braccio, l’ho portata in pista e abbiamo ballato. Lì è nato il colpo di fulmine: una storia bellissima."

Parlando della rottura, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"Non so cosa abbia detto lei, se ha fatto qualche intervista, non so. Io di Paola posso solo parlare bene, non posso dire niente di negativo anzi, per me è una grande donna. Purtroppo abbiamo dei modi di pensare diversi che ci hanno portato a questo. Un amore molto bello, vissuto, io sono ancora un po’ provato. Eravamo molto complici, stavamo bene. Purtroppo io sono molto provato da questa situazione, però se tornassi indietro lo rifarei da capo, tutto. Sceglierei ancora Paola, è chiaro."

"Ci vorrà un po’ di tempo perché a me ha lasciato un vuoto. Noi, non so se si sapeva, ma convivevamo. Abbiamo fatto una storia lampo, in neanche un mese Paola si è trasferita da me e mi aiutava anche nella gestione del lavoro, Stavamo insieme 24 ore su 24 quindi, dalla sera alla mattina, mi ritrovo senza di lei quindi sento proprio un vuoto. Mi servirà del tempo. Margine di ritorno? Non credo. Ho provato più volte a vedere se cambiava idea ma purtroppo non c’è niente da fare. L’ho sentita stamattina e niente, mi ha confermato che in base alle sue esperienze, questi modi che abbiamo diversi di pensare, non ci porteranno avanti. Quindi la soluzione migliore è questa qui. Io speravo in un colpo di coda, ma purtroppo non c’è stato, poi non so…"

Daniele, infine, ha voluto lasciare un messaggio a Paola, facendo presente che la porta per lei resterà sempre aperta:

"Se servisse a qualcosa, volentieri. Spererei che cambiasse idea, la porta è aperta e l’aspetto a braccia aperte. Cercando di fare il possibile per modificare quelle problematiche che abbiamo riscontrato, quindi se mi ascolta le chiederei: Paola, per piacere cambia idea, ripartiamo che abbiamo una nuova vita da fare insieme. "

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.