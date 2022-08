Uomini e Donne, Karina Cascella sulla crisi di Natalia Paragoni: "La vita vera è fatta di altre cose"

Gossip TV

L'ex opinionista Karina Cascella commenta il duro sfogo di Natalia Paragoni.

Il duro sfogo social di Natalia Paragoni, che ha espresso tutta la sua ansia da prestazione per il suo lavoro di influencer, ha provocato la reazione di molti. Tra questi anche quella dell'ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella, che ha deciso di intervenire su Instagram per dire la sua.

Karina Cascella commenta lo sfogo social di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni è crollata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, visibilmente provata, si è lasciata andare a uno sfogo sui social in cui ha palesato il suo malessere provocato dal suo lavoro di influencer. Uno sfogo molto forte che ha colpito anche Karina Cascella:

Siamo davanti a un’insostenibile pesantezza, non dell’essere, ma del ricercare una vita a uso e consumo dei socia In seguito Karina Cascella ha voluto anche spiegare nel dettaglio i motivi per cui si è sentita in dovere di scrivere alcune affermazioni. Bisogna sfatare un pochino questo mito della perfezione. Natalia che è bellissima, da una parte mi verrebbe di darle una carezza, dall’altra però mi piacerebbe darle uno scossone affinché insomma si svegli un attimino rispetto a tutto quello che c’è intorno a questi social e che gira intorno a questi social. La vita vera è fatta di altre cose.

Commentato lo sfogo della Paragoni, la Cascella ha poi citato l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni:

È vero che un social rappresenta la nostra vita, ma dovrebbe rappresentare, per quello che mi riguarda e non è legge, è il mio pensiero, una parte della nostra vita. Non che tutto giri intorno ai social. Quella è la cosa grave. Vivere in funzione di postare, paragonarsi, ambire a un determinato tipo di vita, è come se tutti inseguissero quella che è Chiara Ferragni. Di Chiara Ferragni però ce n’è una, magari ce ne potrà essere qualcun’altra. Quello che è stato il percorso di Chiara non potrà essere lo stesso per tutte e meno male. Nel senso che ognuno ha una vita diversa e Chiara ha costruito quello che ha adesso in tantissimi anni, con tantissimi progetti, con tanto lavoro su se stessa, con tanto impegno. Sono quei casi non dico eccezionali, che ce la fanno in un settore così difficile. Sicuramente non è la cosa più comune riuscire a costruire quello che ha costruito lei. Io ho come la sensazione che tutte queste ragazzine gareggino tra di loro continuamente, perdendo di vista quella che è la vita vera. Quelli che sono gli obiettivi di una vita reale che praticamente gli sta sfuggendo di mano.

