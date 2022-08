Uomini e Donne, Davide Donadei ufficializza la rottura con Chiara Rabbi: "La responsabilità è tutta mia"

Gossip TV

L'ex tronista Davide Donadei sbotta sui social e conferma la fine della relazione con Chiara Rabbi.

È giunta al capolinea la storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex tronista che, tramite una storia su Instagram, ha deciso di vuotare il sacco e ufficializzare la rottura con la giovane romana.

La verità di Davide Donadei sulla rottura con Chiara Rabbi

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne che ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti della romana assumendosi l’intera responsabilità della separazione:

Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene.

Ricordiamo che già la scorsa settimana, Chiara aveva annunciato la separazione da Davide. Interpellata dai numerosi fan della coppia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva letteralmente sbottato dichiarando:

Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate. Non sono un mostro e non lo sono maio stata. Non sono come mi descrivete. Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo ma non un mostro! Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui.

