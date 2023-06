Uomini e Donne, Jessica Antonini risponde a tono alle critiche dopo le frecciatine a Giulia Cavaglià!

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, ha deciso di rispondere per le rime alle critiche di Samtha Curcio dopo le frecciatine contro Giulià Cavaglià. Ecco cosa ha detto.

Giulia Cavaglià, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato di essere stata tradita dal fidanzato, Federico Chimirri, e che la loro storia d'amore era, perciò, finita. A commentare la vicenda è intervenuta l'ex tronista Jessica Antonini, la quale ha insinuato che si trattasse solo di un tentativo di farsi pubblicità sui social. A rispondere alle sue insinuazioni è arrivata Samantha Curcio, ex tronista del dating show.

Uomini e Donne, Jessica Antonini risponde a tono a Samantha Curcio

Nel suo intervento sui social, Curcio ha sottolineato l'ipocrisia dell'ex collega di trono, perché in passato le erano giunte segnalazioni proprio su di lei e sulla sua abitudine di comprare followers. Inoltre, Curcio ha dichiarato che Antonini non ha mai avuto una parola gentile per nessuno e che anzi è sempre pronta a puntare il dito contro le altre donne, a criticarle, sentendosi superiore.

Alle critiche rivolte dalla Curcio, Antonini ha risposto, rincarando anche la dose contro Giulia Cavaglià. A detta dell'ex tronista, infatti, si aspettava che si attivasse "l'esercito delle formichine di Giulia Cavaglià" per attaccarla, ma che non era certo la prima volta, dato che Antonini l'aveva criticata anche per la questione del video sulla hostess che le aveva imepdito di salire su un aereo perché giunta in ritardo al gate. Inoltre, ha aggiunto che lei lavora duramente ed è così che si guadagna tutto ciò che le viene invidiato sui social.

L'ex tronista si è spinta a criticare le moraliste sui social, soprattutto, quelle che invocano la solidarietà femminile:

"Però è divertentissimo leggere come vi ammazzate tra di voi. Ho letto qualcosa tipo "solidarierà femminile", ma quante di voi ce l'hanno? Ma di cosa parlate? Di cose che non avete. Vi ammazzate tra di voi su Instagram, ma fatevi una vita. Io sul mio Instagram parlo di quello che voglio, per me una che si lamenta delle corna e piange per un aereo, ho detto: "Cavolo, questa si ammazza per le corna". Le corna le abbiamo prese e date tutte. Tutto sta in come si portano, Giuliè, è andata così no?"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne