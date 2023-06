Uomini e Donne, Jessica Antonini attaccata da un'ex tronista: "Arrogante, giudica sempre tutto e tutti"

Gossip TV

Ex tronista di Uomini e Donne contro Jessica Antonini dopo le accuse di quest'ultima a Giulia Cavaglià.

Dopo aver criticato e attacco Giulia Cavaglià sui social, Jessica Antonini è finita nel mirino di Samantha Curcio. L'ex protagonista di Uomini e Donne non ha perso occasione per scagliarsi contro la sua ex collega di trono, accusandola di essere arrogante e di puntare sempre il dito contro le altre donne.

Samantha Curcia contro Jessica Antonini

È finita la storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri. La conferma è arrivata dall'ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver rivelato di essere stata tradita, è finita nel mirino di Jessica Antonini. Il motivo? Quest'ultima ha insinuato che la sua rivelazione sarebbe stata solo una mossa per ottenere più followers.

Nella vicenda si è poi intromessa anche un'altra ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Samantha Curcio che, infastidita, si è scagliata contro la Antonini:

Non ce la faccio a stare zitta perché leggo delle cose che hanno dell’assurdo… Qualche tempo fa delle ragazze che mi seguono mi mandarono degli screenshot per farmi notare che una ragazza comprava i followers…Perché saliva di 25mila followers al giorno…Wow. Questa ragazza, questa gipsy queen che ha una parola buona per ogni donna. Io non l’ho mai conosciuta, non la seguivo, di me disse che io sui social faccio Santa Maria Goretti solo perché mi piace delle dirette con delle specialiste perché ne traggo beneficio anche io. Lei non sa che io ho iniziato a fare volontariato a tredici anni. A tredici anni facevo parte di una associazione di volontariato ed ero felicissima. Molto spesso continuo a fare delle cose in silenzio, poi se posso condividere cose utili credo di non fare male a nessuno. Lei invece è sempre con il dito pronto, sempre con questa arroganza, questa tracotanza, a giudicare tutto e tutti.

Samantha ha poi continuato criticando duramente il comportamento incoerente di Jessica:

Si sente autorizzata a criticare tutte le altre ragazze che, come lei, hanno semplicemente partecipato ad un programma televisivo...Lei, in ogni intervista non fa altro che ricordare che farebbe anche subito un reality. Beh…credo che lo faremmo tutte, altrimenti non saremmo andate sulle nostre gambe in un programma televisivo. Perché nessuno ci ha puntato la pistola alla tempia di andare in tv. Poi la domanda che mi sorge spontanea è: “Chi è che cerca followers?“. Colei che incolpa una ragazza di cercare followers quando in realtà dice la sua per lo stesso motivo...

Infine, penso che bisognerebbe avere il rispetto e la lungimiranza di capire che molto spesso, come nel mio caso, le persone non rispondono perché danno priorità ad altre cose nella vita. Perché hanno da lavorare, perché hanno da pensare alla vita vera. Però poi succede che magari in altre giornate, tipo questa, uno c’ha dieci minuti di svago e magari, con educazione e rispetto, la propria opinione la offre.

