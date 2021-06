Uomini e Donne, Jessica Antonini fa rivelazioni clamorose su Davide Lo Russo: “È gay”

Gossip TV

Jessica Antonini torna a parlare della rottura con Davide Lo Russo, muovendo pesanti insinuazioni sul conto dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo della rottura tra Jessica Antonini e Davide Lo Russo. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, si sono detti addio e l’ex tronista ha qualcosa da dire sull’accaduto. Dopo aver rivelato di essere stata piantata in asso senza alcun rispetto, Jessica sgancia una vera bomba sul conto del suo ex fidanzato, insinuando dubbi sulla sua eterosessualità.

Uomini e Donne, Jessica Antonini sgancia una bomba su Davide Lo Russo

All’inizio dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, Jessica Antonini è salita al trono più ambito del piccolo schermo, pronta ad innamorarsi sul serio. La bella tronista si è invaghita immediatamente di Davide Lo Russo e, dopo alti e bassi, ha deciso di fare una scelta a sorpresa, scoppiando in lacrime per la grande emozione. Nonostante le critiche degli haters, la coppia si è mostrata solida per diversi mesi fino a quando Jessica ha confermato la rottura. L’Antonini è furiosa per essere stata piantata in asso, senza troppe cerimonie, e ha ammesso che si sarebbe dovuta fidare del giudizio della De Filippi, che l’ha messa in guardia sul conto del corteggiatore.

Nelle ultime ore, tra Jessica e Davide si è consumata una battaglia social, a colpi di screen e foto cancellate in modo permanente dai profili Instagram. Ora, l’ex tronista ha deciso di sganciare un’altra bomba sul conto de Lo Russo, rilasciando rivelazioni clamorose al settimanale Nuovo. “Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi”, ha fatto sapere il direttore Riccardo Signoretti.

A quanto sembra, l’Antonini ha raccontato nel dettaglio la mancanza di intimità con Davide, arrivando a fare pesanti insinuazioni sull’orientamento sessuale dell’ex corteggiatore. “C’erano problemi nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Non voglio avere alcun contatto con lui […] Ho chiuso con Davide, lui è gay ma non lo sa”, ha dichiarato Jessica alla rivista di Signoretti. Come replicherà l’ex corteggiatore del Trono Classico? Lei nel frattempo si è sbrigata a rettificare, ammettendo che il titolo è stato montato per fare effetto ma che nella sua intervista spiega tutto ciò che intende realmente su questo delicato argomento.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.