Uomini e Donne, è guerra tra Jessica e Davide, lei pubblica delle chat e lui cancella tutte le loro foto

Gossip TV

La storia tra l'ex tronista e il bartender lombardo è giunta al capolinea con molti dissapori e recriminazioni varie.

La storia tra Jessica Antonini e Davide Lorusso protagonisti della prima parte della stagione del trono classico di Uomini e Donne, pare si finita nel peggiore dei modi. Jessica, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, ha reso pubblici alcuni retroscena, e il bartender lombardo pare sia sparito da un giorno all'altro senza dare alcune spiegazioni.

"Mi sono fatta delle illusioni. […] - ha dichiarato l'ex tronista - Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni […] Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa."

"Oggi mi rendo conto di aver sbagliato - ha proseguito Jessica - Per cinque mesi Davide non è mai voluto venire a casa mia: mi diceva che non riusciva a gestire il suo corso di doppiaggio a distanza, nonostante le lezioni fossero online, e così andavo io da lui. C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. […] Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza […] Non voglio aver alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso."

Ma non è finita qui, perché la tatuatrice di Gavignano Sabina, ha pubblicato alcuni messaggi che Davide si scambiava con altre donne, "Mi stanno arrivando tantissimi screen" ha dichiarato, "Questo forse è l'unico che pubblicabile" Che dignità! Menomale che io mi ammazzavo per difenderlo. Chiedo scusa a tutte le persone che ho sbranato quando mi davano dei gran consigli e avvertimenti. E qui concludo perché se parlo la figura di mer** diventa internazionale!

Davide, dal canto suo, si è trincerato nel silenzio ma nel suo profilo Instagram sono scomparse tutte le foto che lo ritraevano con Jessica.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.