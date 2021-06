Uomini e Donne, Jessica Antonini: "Davide mi ha preso in giro"

Gossip TV

L'ex tronista ha raccontato i retroscena della fine della sua relazione con Davide Lorusso.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, ha annunciato qualche giorno fa, la fine della storia con Davide Lorusso, il corteggiatore lombardo conosciuto nel dating show di Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale dedicato al programma, l'ex tronista ha rivelato alcuni retroscena della storia. Jessica ha parlato in maniera molto schietta e ha confessato di essere stata solo presa in giro.

Uomini e Donne, tutta la verità di Jessica Antonini

"Mi sono fatta delle illusioni. […] - ha dichiarato l'ex tronista - Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni […] Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa."

"Mi ha telefonato qualche giorno dopo - ha proseguito Jessica - giustificando il suo comportamento come un suo modo abituale di gestire le situazioni. Non si sentiva più sicuro del nostro rapporto e forse non lo era mai stato. Mi ha detto di aver sempre saputo di non essere pronto. Si è dimostrato più immaturo di quanto credessi, soprattutto perché non solo è stato scorretto con me, ma anche con mio figlio che ci è rimasto molto male: gli ha fatto delle promesse che a un bambino non si dovrebbero fare se non si è sicuri di restare nella sua vita. Non accetto che a trent’anni si sparisca all’improvviso […]."

E in merito alle tante segnalazioni su Davide subito dopo la scelta, Jessica ha dichiarato:

"Ho perso la testa per Davide e non ho mai voluto credere neppure a chi mi mandava segnalazioni o cercava di avvisarmi di come lui fosse fatto. Alcune ragazze mi avevano messo in guardia che, prima o poi, sarei stata lasciata o con un biglietto o senza nemmeno una parola. Oggi mi rendo conto di aver sbagliato. Per cinque mesi Davide non è mai voluto venire a casa mia: mi diceva che non riusciva a gestire il suo corso di doppiaggio a distanza, nonostante le lezioni fossero online, e così andavo io da lui. C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. […] Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza […] Non voglio aver alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.