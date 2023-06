Uomini e Donne, Jessica Antonini contro Giulia Cavaglià: Altre due sponsor e ti rifai pure l'intestino..."

Gossip TV

Jessica Antonini attacco durissimo a Giulia Cavaglià, è guerra tra le due ex troniste di Uomini e Donne.

Ieri, l'ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, ha annunciato che la sua lunga relazione d’amore con Federico Chimirri è ufficialmente finita a causa dei tradimenti di lui. La Cavaglià ha informato tutti di essersi lasciato con lo chef, ex concorrente di Masterchef 11 e di non voler ulteriormente aggiungere dettagli o rispondere alle tante domande dei follower.

A commentare questa notizia ci ha pensato un’altra ex tronista, Jessica Antonini, che attraverso le sue instagram stories ha attaccato duramente la Cavaglià.

“Altro giro altri follower! Dovrebbe essere firmata Cavaglià cit. Ma se le prende l'attacco di panico per l'aereo figurati per le corna!daje, Giulia! Altre due sponsor e ti rifai pure l'intestino e arriverai ad essere carina. Una grande compassione va al nostro Francesco Sole, tranqui abbiamo tutti una cavaglia di cui sotterrarci"

La Antonini ha fatto riferimento ad una vicenda della Cavaglià che ha fatto molto discutere e alimentato diverse polemiche, ovvero quando l'ex tronista, dopo aver perso un volo per fare ritorno in Italia, ha inveito contro l'hostess e contro la compagnia aerea, riprendendosi direttamente in aeroporto molto scossa e infastidita dall'accaduto. Per quanto riguarda Francesco Sole, il giovane scrittore è stato legato per qualche tempo a Giulia, ma la storia è terminata tra accuse e recriminazioni reciproche.

