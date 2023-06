Uomini e Donne, Giulia Cavaglià svela sui social il tradimento del fidanzato: "Ho appena scoperto che mi tradisce..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, ha svelato sui social il tradimento del fidanzato. Ecco cosa ha detto.

Il trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, continua a regalare sorprese: è finita, infatti, un'altra storia di una delle sue ex protagoniste: la tronista Giulia Cavaglià.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià svela il tradimento del fidanzato sui social

Negli ultimi mesi il nome di Cavaglià era stato legato a una lite che l'ex tronista aveva avuto con alcune hostess di una compagnia aerea, perché - a suo dire - per tre minuti di ritardo le avevano impedito di salire sull'aereo che avrebbe dovuto riportarla in Italia. I video pubblicati, nei quali inveiva contro la compagnia aerea avevano fatto il giro del web e le avevano portato numerose critiche, come anche quelle di Selvaggia Lucarelli, che aveva ritenuto improbabile che le hostess le avessero impedito di salire sul volo, se già era in fila come diceva l'influencer. Secondo la giornalista, era più probabile che Cavaglià avesse perso tempo in giro per l'aeroporto e perciò quando era giunta al gate fosse troppo tardi.

Archiviata la questione aereo, Cavaglià ha usato i social, questa volta, per raccontare, in maniera molto sintetica, della fine della sua relazione. Dopo aver preso parte al dating show prima come corteggiatrice, poi come tronista, Giulia si è legata a Federico Chimirri, uno dei concorrenti di Masterchef 11. L'influencer si è mostrata molto innamorata, tanto da aiutare il suo fidanzato con il suo sogno di aprire un proprio ristorante a Milano. Tuttavia, l'assenza di entrambi dai social da diversi giorni aveva fatto preoccupare i fan e, oggi, Cavaglià ha confermato che tra lei e Federico è tutto finito. Non solo, sui social ha pubblicato una storia Instagram in cui ha svelato il tradimento del fidanzato nei suoi confronti. Ecco cosa ha scritto:

"Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi, sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto."

