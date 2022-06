Gossip TV

Isabella Ricci, ex dama del trono over di Uomini e Donne, parla del giorno delle nozze con Fabio Mantovani.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono convolati a nozze davanti ad amici, familiari e ad alcuni volti di Uomini e Donne. La coppia è al settimo cielo e progetta la vita futura insieme, anche se Isabella racconta che il matrimonio non è andato esattamente come previsto. Ecco cosa ha rivelato l’ex dama del Trono Over e le sue parole su Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Isabella Ricci svela la verità sul matrimonio con Fabio

Dopo essere approdata nello studio di Uomini e Donne, diventando in pochissimo tempo una delle dame più amate del parterre femminile del Trono Over, Isabella Ricci ha conosciuto l’amore nello studio di Canale5, grazie all’incontro con Fabio Mantovani. La dama romana si è invaghita in brevissimo tempo del cavaliere, con il quale condivide la passione per i viaggio e per le nuove avventure, tanto da accettare l’invito di Fabio e lasciare con lui il programma di Maria De Filippi.

La coppia si è mostrata serena e appagata sui social, tornando di tanto in tanto a Uomini e Donne per aggiornare il pubblico affezionato, annunciando anche le nozze che si sono tenute pochi giorni fa alla presenza di un numero ristretto di invitati, composto da amici, familiari ma anche qualche volto noto della trasmissione, come quello di Marcello Messina e dell’ex tronista Samantha Curcio. Intervistata da Nuovo Tv, Isabella è tornata a parlare del giorno delle nozze, raccontando di non aver previsto che quel giorno avrebbe fatto seriamente maltempo, che tuttavia non ha assolutamente rovinato i festeggiamenti, per poi svelare quale è stato il momento più emozionante e toccante.

“È stato quando lui si è avvicinato con i suoi figli dicendomi che era tutto il loro pacchetto familiare”.

Isabella, inoltre, ha parlato anche dell’affetto ricevuto dai fan di Uomini e Donne, che hanno commentato con piacere il lieto evento, ricordando ad alcuni volti storici del programma che dovrebbero prendere esempio da una coppia che in breve tempo si è innamorata e ha mostrato di non essere interessata alle telecamere. La dama romana, poi, ha confidato di non aver ricevuto gli auguri né di Gemma Galgani, né tantomeno di Ida Platano, che sui social non si dà pace. È chiaro che tra le tre non vi sia un rapporto idilliaco, ma almeno gli auguri per le nozze Isabella se li sarebbe aspettati!

