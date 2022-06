Uomini e Donne, Ida Platano non si dà pace: ''Anche se siamo distanti…''

Gossip TV

Ida Platano e Gemma Galgani non riusciranno a trascorrere le vacanza insieme dopo Uomini e Donne, e la dama bresciana sembra molto triste per questo.

Non è stato un anno facile per Ida Platano che, tra una delusione d’amore e l’altra, nello studio di Uomini e Donne ha visto realizzarsi il suo peggior incubo, quando Riccardo Guarnieri ha rifiutato pubblicamente di concedere alla loro relazione un’altra occasione. Nonostante il dolore, Ida ha potuto sempre contare sul supporto di Gemma Galgani, ed è per questo che la dama bresciana è triste all’idea di non poter condividere l’estate con la sua amica del cuore.

Uomini e Donne, Ida Platano nostalgica: ecco per chi è la dedica su Instagram

L’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne ha messo a dura prova Ida Platano. La dama bresciana è tornata nel parterre femminile del Trono Over pronta a trovare l’amore, non senza ammettere di aver ancora come idolo il rapporto con Ricardo Guarnieri, e di non aver mai del tutto dimenticato il cavaliere pugliese. Detto fatto, lui si è presentato in studio alla ricerca di una nuova fiamma, ridestando tutti i sentimenti di Ida, e mostrandosi a sua volta propenso a riallacciare i rapporti nonostante la brusca rottura.

Le intenzione di Riccardo, tuttavia, si sono rivelate essere agli antipodi rispetto a quelle di Ida, la quale sarebbe stata pronta a ricominciare la storia d’amore anche nell’immediato, e così si è finito nuovamente ad assistere ad una lite furibonda tra i due, culminata con la confessione del cavaliere pugliese, che si è professato assolutamente non innamorato della sua ex. Dopo aver lanciato un ultimo appello al Guarnieri, Ida ha deciso di condividere uno dei momenti più belli e significativi con l’amica Gemma Galgani, mostrandosi frustrata all’idea di non poter trascorrere del tempo con lei.

“Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui, nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi”.

Gemma è una colonna portante nella vita di Ida, sempre pronta ad aiutare l’amica e ad aggiustare il suo cuore infranto, tanto che la dama torinese fa parte degli affetti più stretti di Platano, rimanendo anche nel cuore del figlio Samuele, che deve aver apprezzato tutto l’aiuto dato alla sua mamma. Insomma, Ida è in partenza probabilmente per staccare la spina e non pensare più a Riccardo, ma questa volta Gemma non potrà essere con lei.

