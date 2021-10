Uomini e Donne, Isabella Ricci assente nelle nuove registrazioni. Cosa è successo?

Gossip TV

La dama romana ha lasciato il dating show di Maria De Filippi?

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, è stata notata un'assenza importante nel parterre femminile del trono over: quella di Isabella Ricci che nelle ultime due puntate non era presente del dating show di Marai De Filippi. La dama romana, è ormai una presenza fissa nel programma e, soprattutto negli ultimi mesi, i battibecchi con la Galgani hanno particolarmente interessato gli affezionati del dating show. La Ricci sembra la vera e prima antagonista della dama torinese che nel corso degli ultimi anni è sempre stata la protagonista assoluta. Come svelato dalle anticipazioni, Isabella Ricci non è stata presente nella registrazione di sabato 9 ottobre e in quella di ieri, domenica 10.

Nel corso dell'ultima puntata, la dama ha avuto un battibecco con Sperti le cui affermazioni hanno trovato d'accordo anche la De Filippi. Isabella ha fatto notare che avrebbe avuto piacere che, nella fattispecie con Michele, il cavaliere con il quale è uscita, avesse pagato la cena e in generale che l'uomo facesse questo primo passo all'inizio. Un discorso che, come detto, non ha trovato d'accordo Gianni e nemmeno Maria De Filippi.

Sulla vicenda si è espressa un'ex dama del programma, Maria Tona che ha addirittura parlato di solidarietà verso la dama romana:

"Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella".

