Uomini e Donne, Isabella Ricci annuncia le Nozze con Fabio Mantovani

Gossip TV

Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne, conferma la sua intenzione di convolare a nozze con Fabio Mantovani.

Isabella Ricci ha preso parte al parterre femminile del Trono Over per pochi mesi, diventando tuttavia una delle dame più amate di Uomini e Donne. Tra accuse pesanti e discussioni con Gemma Galgani che l’ha presa immediatamente in antipatia, Isabella ha trovato l’amore con Fabio Mantovani e la coppia annuncia ufficialmente le nozze.

Isabella Ricci si sposa dopo Uomini e Donne

Quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Isabella Ricci è stata immediatamente notata dai presenti e dal pubblico per i suoi modi distinti ed eleganti, per la sua capacità di analizzare anche le situazioni più intricate senza mai farsi comandare da antipatie e simpatie. Proprio per questo, il volto del Trono Over è stato contrapposto a quello di Gemma Galgani, che invece ha sempre ammesso di lasciarsi guidare dal cuore e dall’istinto. Mentre nello studio di Uomini e Donne, Pinuccia e Tina Cipollari se ne dicono di ogni colore, Isabella ha lasciato la trasmissione insieme a Fabio Mantovani, smentendo tutti coloro che iniziavano a credere che la dama cercasse visibilità all’interno del programma.

La coppia è molto unita, ama viaggiare insieme e ha tanto progetti emozionanti da condividere con i fan: ”Con Fabio le cose vanno gonfie vele, stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna […] Stiamo pensando di prendere una casa fuori l’Italia, in una località dal clima mite, per trascorrerci almeno sei mesi l’anno”, ha raccontato Isabella al magazine ufficiale del dating show di Canale5. Ricci ha poi condiviso una notizia bellissima, confermando di aver scelto la data delle nozze: “Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”.

Infine, tornando a parlare di Gemma e degli ultimi sfoghi in studio, Isabella ha dichiarato: “Credo che Gemma non sia pienamente sincera con sé stessa. A mio avviso, ad esempio, da Massimiliano si è sentita rifiutata e credo abbia avuto una reazione troppo forte dopo una sola uscita […] A settantadue anni avrebbe dovuto far pace da tempo con la “mancanza” di figli. Anche io non ne ho avuti ma se penso a questa cosa non mi viene fa piangere. Certo, mi sarebbe molto piaciuto averne e ci ho provato tanto, ho tentato anche di adottare poi ho viziato e non è stato possibile”. Contenti per Isabella e Fabio?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.