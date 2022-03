Uomini e Donne, Pinuccia contro Tina Cipollari: ''Ti devi vergognare, rispetta la mia età''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano a discutere dietro le quinte, per poi finire avvinghiati in un bacio passionale. Continua la faida tra Tina Cipollari e Pinuccia, che scoppia in lacrime e accusa l'opinionista di non avere il minimo rispetto per la sua età. Mentre Lucia ha iniziato a frequentare Mauro, Matteo Ranieri è corso sotto casa di Federica Aversano per chiederle di tornare, ed è scattato un bacio.

La puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che si è spostata dietro le quinte dopo che la dama ha lasciato furiosa lo studio durante un ballo. Gianni Sperti continua ad attaccare Ida, sostenendo che la dama dovrebbe andare contro le illazioni di Armando Incarnato, che accusa Alessandro di usarla per visibilità. Mentre Ida e Alessandro finiscono con il fare pace baciandosi, Vincenza è uscita con Bruno e ammette di essersi trovata bene con lui, anche se il cavaliere si è mostrato molto focoso.

Pinuccia, che ha rifiutato pochi giorni prima Bruno, ha provato ad avere un contatto con il cavaliere e Vincenza ha fatto notare che la dama fa di tutto per dare fastidio. “Ma cosa te ne frega di chiedere perchè non ha chiamato, mentre loro stanno ballando felici e contenti, quando sei tu che lo hai rifiutato. Vuoi mettere zizzania, sei proprio pesante, ti devi vergognare per come tratti le persone”, ha sbottato Tina Cipollari. Mentre l’opinionista si scaglia contro Pinuccia e Lucia, accusandole di non portare rispetto per nessuno, Maria De Filippi rivela che la dama partenopea è uscita con Mauro, cavaliere sceso in studio per Pinuccia, che invece scoppia in lacrime.

Nel frattempo, scopriamo che l’incontro tra Lucia e Bruno è andato bene, nonostante la dama creda che i loro stili di vita siano molto differenti. Per Bruno c’è una nuova dama, Carmela, che lui accetta di conoscere. Si passa poi al Trono Classico con Matteo Ranieri, che ha deciso di correre sotto casa di Federica Aversano per scusarsi e lei si è mostrata molto emozionata. Tra i due è scattato anche il tanto atteso bacio, applaudito dal pubblico in studio. Matteo si scusa ancora con Federica per le parole che le ha rivolto, spiegando di essere stato spinto da un momento negativo che stava vivendo con lei.

