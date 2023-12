Uomini e Donne, intervista a Ida Platano: "Desidero trovare l'amore per sempre"

Gossip TV

Intervista a Ida Platano, l'ex dama dell'over ora tronista di Uomini e Donne.

Al magazine dedicato al programma, la scorsa settimana c'è stata l'intervista a Ida Platano, l'ex dama dell'over ora tronista di Uomini e Donne. La Platano si sta preparando a festeggiare il Natale in compagnia del figlio Samuele che è nato proprio in prossimità delle feste.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Sotto l'albero vorrei trovare l'amore per sempre"

"Il mio Natale più bello è stato quello in cui è nato Samu, il più bello della mia vita" ha dichiarato Ida. "Per le feste addobbo tantissimo casa, soprattutto il salone, dove passiamo la maggior parte del tempo. A Natale ci svegliamo, c'è il panettone, la cioccolata, i biscotti, anche se non li faccio io perché ho poco tempo. Io e Samu iniziamo la mattina con il profumo di queste delizie e poi proseguiamo la giornata da amici. Mi piace mangiare il pandoro con tanti tipi di crema: al pistacchio, al limone, al cioccolato...ma ci sono tanti piatti che mi piacciono, anche se i casoncelli (pasta ripiena tipica della Lombardia)"

"Che regalo vorrei? - ha proseguito la tronista - qualsiasi regalo io riceva per me è importante, quindi mi va bene tutto...non c'è una cosa particolare che vorrei a tutti i costi. Però una cosa la desidero: trovare l'amore per sempre. Il mio Capodanno dei sogni sarebbe alle Maldive per stare al caldo e al sole insieme alla persona ideale e mio figlio."

La Platano ha poi concluso l'intervista parlando dei propositi per l'anno nuovo:

Vorrei andare dal chirurgo estetico, perché mi vedo qualche ruga, andare in palestra sul serio e magiare sano! Io mangio tantissime schifezze, ogni volta ce la metto tutta per realizzare i miei propositi, vediamo se quest'anno anno è la volta buona"

