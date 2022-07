Uomini e Donne, influencer ed ex concorrente de La Caserma rifiuta il trono di Maria De Filippi

Gossip TV

Andrea Fratino, infulecer e volto de La Caserma su Rai 2, tira un bidone alla redazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne è un programma abito, ma non da tutti e sicuramente non da Andrea Fratino. L’influencer, nonché ex partecipante de La Caserma su Rai 2, spiega perché ha rifiutato senza mezzi termini il trono di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi riceve un secco no!

Nello studio di Uomini e Donne si sono avvicendati tantissimi tronisti, tutti resi popolari proprio grazie alla loro partecipazione al programma di Canale 5, ma alcuni già noti da prima al pubblico come nel caso di Angela Nasti, influencer meno affermata della sorella Chiara. Il dating show di Maria De Filippi, oltre a dare la possibilità di innamorarsi, è indubbiamente una vetrina ben congegnata ed ecco che, dopo la fine del percorso in studio, corteggiatori e corteggiatrici diventano conosciuti su Instagram, iniziando a sponsorizzare prodotti commerciali e, i più fortunati, riescono addirittura a trasformare questo passatempo in professione. Per Andrea Fratino, influencer su Tik Tok e volto de La Caserma su Rai 2, Uomini e Donne è un gioco che non vale la candela.

"Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 -15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no. – riporta Webboh – Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta é cambiata e poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

Questa la rivelazione che ha fatto Fratino a RDS Next. Il giovanissimo influencer, dichiarando di avere le prove di quanto afferma, racconta di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne e di aver rifiutato l’invito, certo che il programma non avrei poi tanto giovato alla sua popolarità. Come l’avrà presa Maria? Si mormora che la presentatrice abbia preso una decisione su Marcello Messina e Fabio Nova, puntando tutto sul Trono Over.

