Uomini e Donne, Marcello Messina e Fabio Nova: Maria De Filippi prende una decisione!

Marcello Messina torna a Uomini e Donne? Sembra che il cavaliere potrebbe essere nel cast della nuova stagione su Canale 5, insieme a Fabio Nova.

Manca sempre meno al ritorno in tv di Uomini e Donne. La nuova stagione dell’amato dating show di Canale 5 potrebbe portare con sé molte novità, e un gradito ritorno. Marcello Messina, ufficialmente single, potrebbe essere nuovamente nel parterre maschile del Trono Over, dove ritroveremo anche Fabio Nova, noto per le feroci discussioni in studio con Tina Cipollari. Maria De Filippi ha deciso di tenere entrambi nella sua trasmissione?

Uomini e Donne Anticipazioni: Marcello Messina e Fabio Nova tornano in studio?

La nuova edizione di Uomini e Donne prenderà il via da settembre su Canale 5 al consueto orario, con Maria De Filippi al timone della conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti insieme a Tinì. Le registrazioni del programma dovrebbero tenersi a fine agosto, permettendo così grazie agli spoiler di farci un’idea sul clima che si respirerà durante le prime puntate, e sull’identità dei nuovi tronisti scelti dalla De Filippi. Al momento, stando alle prime indiscrezioni, sembra che i tronisti saranno quattro e inizialmente nessuno di loro sarà un volto conosciuto, mentre da metà anno potrebbe insidiarsi sul trono un ex corteggiatore o un’ex corteggiatrice dell’ultima edizione.

Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ci sarà un gradito ritorno anche nel parterre maschile del Trono Over, grazie a Marcello Messina. Il cavaliere aveva lasciato lo studio, dopo aver troncato il flirt con Ida Platano, poiché innamorato a prima vista di Viviana, conosciuta casualmente per motivi lavorativi. La love story, tuttavia, si è consumata nel giro di pochi mesi e da giugno Marcello è tornato ad essere ufficialmente single.

Dal momento che Messina è ancora tra i volti più amati del programma, dopo la sfuriata contro Armando Incarnato e l’amicizia bellissima nata con Isabella Ricci, è probabile che il cavaliere sia stato immediatamente ricontattato dalla redazione di Uomini e Donne, per tornare nel programma. Sembra che anche Fabio Nova, il discusso fotografo di moda che ha fatto infuriare più di una volta Tina Cipollari, sarà in studio alla ricerca dell’amore. Mentre una coppia del trono classico è in crisi, Maria punta su Fabio e sull’antagonismo con Tina per mettere un po’ di pepe alla trasmissione.

